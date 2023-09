3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 27 de septiembre 2023

AEW DYNAMITE 27 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, que fue el último previo a AEW WrestleDream. En el segmento estelar, Jay White fue atacado tras bastidores por varios hombres desconocidos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Julia Hart vs. Willow Nightingale

Si bien Julia Hart ha mostrado un gran progreso en el ring, no pudo verse mucho aquí, ya que el tiempo fue demasiado corto. De hecho, insistimos en que a las mujeres no se les da el espacio debido en este programa.

► 1- Rey Fenix vs. Jeff Jarrett

Tras lo ocurrido la semana pasada, esta fue la primera defensa titular de Rey Fenix ante un Jeff Jarrett que simplemente no fue rival. La lucha no fue nada del otro mundo y difícilmente íbamos a ver un cambio titular aquí.

LO MEJOR

► 3- Buena construcción para WrestleDream

Varios combates terminaron de delinearse para WrestleDream, incluyendo el que protagonizarán MJF vs. Jay White (si este último no se baja debido al ataque sufrido), mientras que la lesión de Adam Cole —aunque lamentable— deja un poco de intriga en torno al Campeonato de Parejas ROH que MJF no está dispuesto a renunciar. Evidentemente, otros combates como el de Christian Cage vs Darby Allin y el de Swerve Strickland vs Hangman Page también fueron abordados.

► 2- Nick Jackson vs. Brian Cage vs. Claudio Castagnoli

Una lucha buena en el que todos se lucieron, con un Nick Jackson que sorprendió, no solo por su victoria sino también por su desempeño. Es ampliamente conocido el talento de Nick en un ring, pero esto puede marcarle un interesante rumbo hacia la escena individual, indistinto del resultado que tenga contra Rey Fénix la próxima semana.

► 1- Orange Cassidy vs. Austin Gunn vs. Penta el Zero M vs. Matt Jackson

Esta fue una buena lucha de cuatro esquinas, muy rápida, muy dinámica, aérea y sin tiempos muertos. Orange Cassidy luchó por primera vez desde que perdiera el Campeonato Internacional contra Jon Moxley y ese revés no pareció afectarle, mientras buscará con Hook otro título para su palmarés este domingo.