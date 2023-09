AEW DYNAMITE 27 DE SEPTIEMBRE 2023 .— WrestleDream se celebra el próximo domingo, y ese día veremos un duelo de cuatro duplas jugándose una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, en poder de FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood). Y a manera de prólogo a esa lucha que enfrentará a los Lucha Brothers contra los Young Bucks contra The Gunns contra Orange Cassidy y Hook, tendremos un choque con un representante de cada equipo: Penta el Zero Miedo vs. Matt Jackson vs. Austin Gunn vs. Orange Cassidy. Sin duda será algo espectacular. La acción de AEW Dynamite se emite desde el 1stBank Center, en Broomfield, Colorado.

En mano a mano, Julia Hart enfrentará a Willow Nightingale. Originalmente esta lucha estaba prevista para el sábado pasado en Collision, pero Hart terminó luchando con Kiera Hogan.

Estarán presentes MJF y Adam Cole para hablar de su defensa al Campeonato Mundial de Parejas ROH ante The Righteous (Vincent y Dutch) que se celebrará en WrestleDream.

Además, «Hangman» Adam Page y Swerve Strickland firmarán el contrato para el combate que tendrán en el PPV.

AEW DYNAMITE 27 de septiembre 2023 | Resultados en vivo | Penta el Zero M vs. Matt Jackson vs. Orange Cassidy vs. Austin Gunn

► Se recapituló la lesión de Adam Cole y la victoria de MJF frente a Samoa Joe para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW la semana pasada en el Dynamite Grand Slam.

► Luego, se emitió una viñeta de Adam Cole, en muletas, con su pie lastimado, pero disfrutando de un paseo en yate por un hermoso lugar junto a su mejor amigo, MJF, con quien es Campeón Mundial de Parejas ROH.

► Paul Wight como el Capitán Insano, se unió a la celebración y todos tomaron cerveza.

Just a couple of Boat Bros sharing a moment of friendship out on the water with a surprising guest!

► Don Callis fue entrevistado por Renée Paquette. Estaba junto a Konosuke Takeshita y Sammy Guevara. Se mostró un video de dos minutos de Konosuke Takeshita entrenando lucha libre junto con Kota Ibushi, en el dojo de este en Tokio, Japón.

► Konosuke luego noqueó a Ibushi con una pesa rusa y lo ahorcó con su chamarra. Don Callis aprovechó para decirle a Kenny Omega que así como dejaron a «su corazóncito Kota Ibushi» tendido en la lona, él no va a poder estar a salvo de La Familia Don Callis en ningún lugar.

Don Callis and Takeshita brutally attacked Kota Ibushi at his home dojo in Japan!

► La Don Callis Family: Sammy Guevara, Konosuke Takeshita y Will Ospreay luchará contra los Golden Lovers (Kenny Omega y Kota Ibushi) y Chris Jericho en el PPV AEW WrestleDream 2023 este primero de octubre.

► Se mostró un intercambio de palabras tras bambalinas entre Ricky Starks y Wheeler Yuta. Yuta se quería disculpar por Starks por haberlo golpeado la semana pasada. Starks le dijo que la próxima vez que lo hiciera, se iba a tener que atener a las consecuencias.

It’s official! @starkmanjones continues his war with the #BlackpoolCombatClub when he takes on @WheelerYuta at WrestleDream LIVE on PPV!

► Yuta se enojó y le dijo a Starks que era un cabrón egocéntrico. Al final, ambos accedieron a tener una lucha en mano a mano para WrestleDream.

AEW DYNAMITE 27 de septiembre 2023 | Resultados en vivo | Penta el Zero M vs. Matt Jackson vs. Orange Cassidy vs. Austin Gunn

► Así las cosas, Nick Jackson obtiene el derecho de retar a Rey Fénix por el Campeonato Internacional AEW la próxima semana en Dynamite.

► En el centro del ring, Adam Cole anuncia que, lamentablemente, tendrá que ser sometido a cirugía para reparar su tobillo, el cual se lastimó cuando saltó de la rampa de Dynamite hacia el piso de ringside la semana pasada.

► Adam Cole dijo que debían dejar vacante el Campeonato Mundial de Parejas ROH… Sin embargo, MJF se negó a hacer esto y dijo que defenderá las correas este domingo en el PPV AEW Wrestle Dream 2023 frente a The Righteous (Dutch y Vincent).

MJF refuses to relinquish the #ROH World Tag Team Championship and will defend the Titles in a handicap against #TheRighteous in a handicap match THIS SUNDAY at #WrestleDream LIVE on PPV!

► Roderick Strong apareció y le dijo a Adam Cole que más que nunca lo necesita, pues es llevado por The KIngdom en una silla de ruedas.

► MJF le dijo que es simplemente un simp de Adam Cole, pero que en el yate aprendió una lección, por lo que le permitirá a su mejor amigo, Adam Cole, que se vuelva a juntar con Roderick.

► Adam Cole se bajó y saludó a Roderick Strong. Luego, se fueron tras bambalinas.

► El «Switchblade» Jay White apareció y encaró a MJF. Retó al Campeón Mundial de Peso Completo AEW a una lucha titular, que MJF aceptó.

► «Es divertido que el Campeón Mundial de Peso Completo AEW luzca mucho menos de Élite que La navaja suiza Jay White… Seguro, MJF es bueno… ¡Pero MJF no es Jay White!» MJF se enojó mucho por estas palabras y lo correteó para sacarlo del ring.

"Kinda funny how the All Elite Wrestling World Heavyweight Champion doesn't seem so Elite when compared to Switchblade Jay White!"

Jay White is coming for MJF and the #AEW World Championship!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @JayWhiteNZ pic.twitter.com/WOCGMg9vcB

— All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2023