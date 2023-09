3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 22 de septiembre 2023

AEW RAMPAGE 22 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche, que fue su edición de Grand Slam 2023 y que tuvo una duración especial de dos horas. En la lucha estelar, The Elite derrotaron a Mogul Embassy y se convirtieronen los nuevos Campeones de Tríos ROH.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 22 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 2- The Righteous vs. The Hardys vs. Best Friends vs. The Kingdom

No estuvo bien organizado y se sintió como una batalla campal. Esto será controvertido para aquellos que vieron este encuentro y las reglas no quedaron del todo claras para este combate. Se critica el hecho de que al principio todos los equipos estaban luchando y asumimos que era el primer equipo en lograr victorias por cuenta de tres o rendición, pero no fue hasta que el partido prácticamente terminó y vimos a alguien informándose de lo que estaba pasando. Además, este partido fue un gran festival de maniobras tras maniobra. Dutch lo hizo bastante bien y le dio nuevos retadores a Adam Cole y MJF.

► 1- Santana volvió, pero…

Santana volvió y de gran manera, pero formó parte del combate de relleno de todos los viernes en Rampage. En todo caso, esperemos que esto conduza a un enfrentamiento entre los ex compañeros, Santana y Ortiz.

LO MEJOR

► 2- The Acclaimed vs. Dark Order

Buen combate para abrir la segunda hora, que incluso tuvo mucho drama porque pensábamos que Dark Order iba a ganar los títulos. De hecho, los de Dark Order hicieron un gran esfuerzo en este desafío y deberían conseguir un título muy pronto. Reynolds y Silver son talentosos.

► 1- Mogul Embassy vs. The Elite

Fantástico combate estelar que tuvo la coronación de nuevos monarcas que ayudará a que ROH gane exposición, con lo cual buscan ayudar a crearles más audiencia. Fue un buen combate y el resultado podía estar para cualquiera.