AEW RAMPAGE 22 DE SEPTIEMBRE 2023 .— La segunda parte del AEW Grand Slam nos traerá otras grandes batallas titulares. En una de ellas veremos a The Elite («Hangman» Adam Page y los Young Bucks), quienes intentarán arrebatarle el Campeonato Mundial de Tríos ROH a The Mogul Embassy (Brian Cage, Toa Liona y Bishop Kaun). Se espera un combate intenso, pero también de altos vuelos. La acción de AEW Rampage se emite desde el Arthur Ashe Stadium, en Queens, New York.

También se defenderá el Campeonato Mundial de Tríos AEW: Daddy Ass y The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster) tendrán como retadores a The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds).

Además, Darby Allin y Sting se medirán con Christian Cage y Luchasaurus.

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro