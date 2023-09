John Cena volverá a luchar en Fastlane

John Cena regresará a la acción en WWE y lo hará en el próximo evento en vivo Premium: Fastlane, donde en teoría se uniría AJ Styles para enfrentar a The Bloodline, aunque el Fenomenal está en duda para el combate.

Al inicio del programa de SmackDown del 22 de septiembre, Cena aseguró que quería volver a luchar y para ello tenía a un compañero «fenomenal». Fue entonces cuando AJ Styles llegó al ring para respaldar a la estrella de Hollywood y juntos pidieron un combate contra The Bloodline.

En ese momento, Solo Sikoa y Jimmy Uso aparecieron en el ring, lo que parecía ser un combate entre ambos equipos en ese momento, pero luego abandonaron el ring.

Más tarde, Adam Pearce habló con Paul Heyman y acordaron que el combate se llevará a cabo en Fastlane el próximo 7 de octubre.

Sin embargo, cuando se iba a realizar la firma del contrato, Jimmy y Solo atacaron a AJ Styles en backstage, lo que podría dejar fuera del evento de Fastlane al Fenomenal.

Tras esto, los dos integrantes de The Bloodline llegaron al ring y aunque Cena apareció para vengarse, terminó siendo golpeado por ambos luchadores. Sikoa y Jimmy firmaron el contrato y parece que ambos se enfrentarán en una lucha en desventaja al Marine.

