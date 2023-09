3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 15 de septiembre 2023

AEW RAMPAGE 15 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche, que fue su edición de Grand Slam 2023. En la lucha estelar, Kris Statlander derrotó a Jade Cargill y retuvo el Campeonato TBS.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 15 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Dos Rellenos

No tuvimos uno, sino dos luchas de relleno en esta ocasió, y que no aportaron nada, quitándole tiempo al resto de competencias. Tal vez en la lucha de The Acclaimed sirvió para posicionar a The Dark Order como posibles nuevos retadores al campeonato de tríos, pero bien pudo darse la interacción sin necesidad de un combate.

LO MEJOR

► 1- Varias luchas destacadas

Las luchas que pasaron del minuto, tuvieron una acción decente en el ring y sorprendieron gratamente, cuando en el papel no se esperaba mucho. No es que haya existido un encuentro que sobresalió a los demás, ya que cada uno tuvo lo suyo. Además, no deja de ser bueno ver a las mujeres en el turno estelar.