Konosuke Takeshita: «Como Will Ospreay, soy el mejor»

Konosuke Takeshita cree que Will Ospreay es el mejor luchador del mundo, pero no se pone a sí mismo por debajo. Ello durante una reciente entrevista con Tokyo Sports de camino a su lucha en AEW WrestleDream, donde ambos unirán fuerzas a Sammy Guevara contra Kenny Omega, Chris Jericho y Kota Ibushi.

► Konosuke Takeshita, ¿el mejor?

«En este momento, me estoy acercando cada vez más a convertirme no solo en el mejor luchador en Japón, sino también en el mejor del mundo. Pero si hay alguien además de mí que se acerque a ese nivel, es Will Ospreay. El otro chico, Sammy Guevara, y yo hemos tenido muchas luchas en DDT, y somos parte de la familia de Don Callis, pero de cierta manera también somos parte de la familia de DDT. Cuando los dos nos unimos, nos resulta fácil demostrar que somos los mejores luchadores del mundo. El otro equipo representa a los que antes eran considerados los mejores del mundo, ¿verdad? Queremos demostrar que nosotros somos quienes están liderando el mundo de la lucha libre en la actualidad».

«Creo que Will Ospreay en el último año o dos ha sido el mejor del mundo, sin importar su condición física, mentalidad o carisma. Pero yo mismo también pienso que soy el mejor luchador del mundo. Luchadores de todas partes del mundo dicen que soy el mejor, y si me uno a Will Ospreay, a quien reconozco, ¿no seríamos los mejores del mundo? Si puedo demostrar que soy el mejor del mundo, iré a donde sea. Ospreay puede venir a DDT, o puedo ir a New Japan y formar equipo con él. Lo demostraré desde el primer día».

Si no el mejor todavía no cabe duda de que The Alpha -este es el nuevo apodo que le puso Don Callis– está en el mejor momento de su carrera, al menos en los Estados Unidos, pues nunca antes había tenido esta popularidad y estos combates en eventos PPV. Continuaremos viendo cómo evoluciona.