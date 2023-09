Sonnen cree que Paddy Pimblett será azotado por Tony Ferguson

Chael Sonnen no solo está defendiendo el emparejamiento de UFC entre Paddy Pimblett y Tony Ferguson en UFC 296, sino que cree que Ferguson hará algo con la estrella en ascenso en el evento PPV de diciembre de la promoción.

«Paddy ‘The Baddy’ va a ser azotado por Tony Ferguson» .

“Tony Ferguson es una pelea difícil para cualquiera, y Tony Ferguson sólo ha luchado contra verdaderos asesinos. Estos tipos que le dieron un empujón a Tony son los mejores de los mejores. Tony Ferguson, hasta hace poco, ha luchado entre los 10 primeros durante toda su carrera.

“El punto es que Bobby Green fue su sexta derrota consecutiva y todavía estaba clasificado entre los 10 primeros. Perdió cinco peleas seguidas y todavía estaba entre los 10 primeros. Sólo me refiero al calibre del oponente al que se enfrenta”.

UFC 296 se llevará a cabo el 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Si bien Pimblett está invicto desde que ingresó a UFC, y Ferguson, por otro lado, ha sido dominado o finalizado en sus seis derrotas recientes, Sonnen espera que la experiencia del ex campeón interino de peso ligero de UFC sea una gran diferencia.

Además de eso, a pesar de las derrotas, la actividad de Ferguson también jugará un papel, según Sonnen, ya que Pimblett no ha competido desde que ganó una decisión controvertida contra Jared Gordon en UFC 282 en diciembre pasado.

«Tony Ferguson acaba de salir del top 10, Paddy ni siquiera ha amenazado con estar entre los 10 primeros«.

“Miro a Paddy con mucha positividad, pero también veo a un tipo que no puede controlar su peso. Miro a un chico que cada vez que accede a las redes sociales o hace algún tipo de podcast, los únicos comentarios tienen que ver con lo grande que es, lo cual es una contradicción directa con la disciplina y los esfuerzos que se ponen en el gimnasio. No van juntos. Si haces ejercicio, quemas calorías; si no haces ejercicio, no quemas calorías.

“Uno acaba de salir del top 10, el otro no ha amenazado con hacerlo. Un tipo está perdiendo, eso es cierto. Otro tipo dijo abiertamente: «Ni siquiera soy lo suficientemente fuerte para salir. Nos acercamos al año desde la pelea con Gordon. Cualquiera que haya sido la lesión, no importa en lo más mínimo. Si un tipo dice que ni siquiera puede salir, que ni siquiera puede salir e intentarlo, no sé cómo le estás dando un empujón a un tipo que acaba de salir del top 10”.