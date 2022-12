Para quienes como un servidor gustan de hacer listas, tops, ránquines o como quieran llamarlo cada vez que acaba un año, el último episodio del podcast ‘After The Bell’ resulta jugoso, pues allí, Corey Graves comparte su particular «The Best of WWE«.

Ayer, nos hicimos eco del #1 en la categoría de combate del 2022 según Graves: Cody Rhodes vs. Seth Rollins III.

«Quien discuta conmigo no tiene maldita idea de lo que habla. Fue lo más perfecto posible. La lucha en la Celda Infernal, para mí, fue la mejor de la trilogía. La rivalidad, las promos que intercambiaron, la mala sangre que había entre Rollins y Rhodes, la historia que había detrás. Todo lo relativo a ella fue para mí una historia perfecta de entretenimiento deportivo en el año 2022».

► La antesala de 2023

Y ahora recogemos la opinión de Graves acerca de qué Superestrella de WWE debería situarse por encima de cualquier otra por su trabajo durante 2022. Graves escoge a Seth Rollins, pero cree que 2023 será el verdadero año grande de «The Visionary».