Tres luchas anunciadas para el próximo AEW Rampage

Expulsada de The Baddies por Jade Cargill, Kiera Hogan tal vez encuentre mejor fortuna lejos de esa ¿facción? Y la ex Campeona de Parejas Knockouts quiere, cuanto menos, que su próximo combate contra Cargill dure más de 65 segundos, si recordamos el que mantuvieron el pasado año durante ‘The Last Dance’.

Ahora, Hogan tendrá la oportunidad de conquistar el Campeonato TBS si derrota a Cargill, en un duelo titular anunciado ayer para este viernes en Rampage. Cargill vivirá así su decimoséptima defensa del título que porta desde el episodio de Dynamite del 5 de enero del presente año.

También de carácter titular, el siguiente reto de Orange Cassidy como Campeón del Atlántico AEW será ante Trent Beretta, luego de que ambos acordaran enfrentarse. Interesante choque entre «mejores amigos» que seguramente cierre la noche del viernes.

Y ya sin oros de por medio, y de concreción manera bastante «random», Wheeler Yuta se batirá el cobre con Swerve Strickland en la mencionada edición de Rampage de mañana. Otro prometedor combate.

A celebrarse en el 1st Center de Broomfield (Colorado), Rampage ofrece provisionalmente este cartel.

