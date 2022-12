El dilema de Khamzat Chimaev

El luchador de peso wélter Khamzat Chimaev está dispuesto a aceptar combates en dos categorías de peso diferentes, pero su entrenador quiere que se enfrente al campeón de peso medio Alex Pereira.

Chimaev (12-0) es el número 3 de la división de 170 libras de la UFC, pero la mitad de sus apariciones en el octágono han sido como peso medio. «Borz» dijo recientemente que nadie quiere pelear con él, incluido Pereira.

«Alex Pereira tiene un récord de 6-1. Nunca he perdido en mi vida. Nunca he perdido en mi vida, y él perdió contra un tipo de m*erda. El tipo tampoco está en la UFC. UFC no lo quieren. El tipo no lo quiere«, dijo Chimaev en su canal de YouTube.

Puede que la UFC no lo quiera, y puede que Pereira no lo quiera, pero el entrenador de Chimaev, Andreas Michael, quiere la pelea.

«Peso medio», respondió Michael cuando se le preguntó en qué categoría de peso le gustaría que Chimaev peleara la próxima vez. «Por el cinturón. Eso me gustaría. Sería lo mejor, una pelea increíble».

Chimaev no llegó al peso para su combate programado contra Nate Díaz en el peso wélter en el UFC 279 en septiembre, lo que obligó a una reorganización de última hora del cartel principal.

Al no llegar al peso, Díaz se enfrentó a Tony Ferguson en la pelea estelar, mientras que Chimaev se enfrentó a Kevin Holland en un combate de peso pactado. En un principio, Holland iba a enfrentarse a Daniel Rodríguez. En su lugar, Rodríguez se enfrentó al rival original de Ferguson, Li Jingliang.

Michael dijo que Chimaev podría pelear en el peso welter en su próxima salida, pero necesita una notificación adecuada.

«Podemos pelear en 170 libras. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema», dijo Michael en un vídeo de YouTube publicado por Chimaev. «Es sólo una buena preparación, una buena advertencia. Si vamos a bajar mucho de peso, necesitamos tiempo, no esto de cinco semanas, o cuatro semanas de preparación porque no es factible en ese tiempo.»