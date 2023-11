Zoey Stark: «Sigo en contacto con Trish Stratus»

Trish Stratus y Zoey Stark no terminaron en buenos términos, pues la exCampeona WWE atacó a su pupila después de perder con Becky Lynch en Payback 2023 después de que la luchadora ascendida este año de NXT le recriminara que no pudieran vencer a The Man. Quizá cuando The Diva of the Decade vuelva tengan una rivalidad o arreglen sus asuntos. No hace mucho, Stratus hablaba de regresar a la compañía.

«(…) Está la pregunta de ‘¿les gustará a los niños?’, pero también hay esta otra consideración, porque como madre es una gran decisión decir, ‘Bien, ahora voy a salir a la carretera semana tras semana. ¿Está bien? ¿Puedo dejar a mis hijos?’. Pero también les estaba mostrando que mamá está apasionada por algo, está persiguiendo sus sueños, está haciendo algo genial y asombroso, y eso es importante, ¿verdad? Ellos me ven realizada, lo que me hace ser una mejor persona y una mejor madre».

► Zoey Stark habla de Trish Stratus

Y en espera de más información al respecto, es Stark quien se pronuncia, revelando que aún están en contacto, por lo que lo malo que pasara entre ellas ha quedado atrás. De ello habla en su reciente entrevista en Fightful mientras ultima los preparativos para luchar por el Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley en Survivor Series WarGames 2023. Podría estar bien que Trish Stratus volviera para ayudarla a coronarse.

«Encontrar el ‘por qué’ de lo que estás haciendo en las tramas. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué reaccionas de cierta manera? ¿Por qué estamos luchando en este momento? Encontrar tu ‘por qué’ es una de las cosas más importantes.

«Incluso si dejamos de lado la trama, aún mantengo contacto con Trish, tanto que le hago preguntas y ella responde rápidamente para ayudarme. Hay muchas ocasiones en las que tenemos una llamada telefónica y discutimos sobre lo que está sucediendo, qué debería cambiar o qué debería hacer. Ella sigue siendo increíblemente útil.»

