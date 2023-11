Otro UFC Fight Night ha llegado y se ha ido y parece que la división de peso medio tiene un nuevo contendiente legítimo. No era sólo que Brendan Allen venció a Paul Craig. Es que venció a Craig en su propio juego.

El año pasado, cuando Volkan Oezdemir venció a Craig, lo hizo evitando la lona con el especialista en sumisión. Allen no sólo fue a la lona con Craig, fue él quien llevó la pelea al suelo. Intimidó al hombre más grande, ensangrentándolo antes de hacerle aplicar un RNC para su cuarta victoria consecutiva por sumisión.

En conjunto, fue la sexta victoria consecutiva de Allen y un final contundente para una sólida noche de acción en la UFC. No hubo ningún gran combate de todos los tiempos -lo que explica por qué no hubo una bonificación FOTN-, pero tampoco hubo grandes apestados.

Quizá lo más importante es que, aunque hubo un combate de la UFC que sufrió una interrupción prematura, no fue la pelea estelar, como ocurrió la semana pasada. Así, en lugar de terminar la tarjeta con una nota baja, terminó con el signo de exclamación de Allen.

Pero, ¿quiénes fueron los verdaderos ganadores y perdedores del evento? Por supuesto, 13 luchadores de la UFC levantaron oficialmente la mano en señal de victoria, pero eso no siempre significa que sean los verdaderos ganadores de la noche. Lo mismo ocurre con los que no levantaron la mano. Al igual que no todas las victorias son iguales, tampoco lo son todas las derrotas.

Pero esto es lo genial: Tanto si ocurren cosas notables como si no, ¡hay que luchar! Así que vamos a ello. Dicho todo esto: ¿Qué peleas vale la pena considerar que se hagan después de UFC Fight Night: Allen vs. Craig? Aquí hay algunas ideas…

► Posibles próximos rivales para Brendan Allen

Brendan Allen no tuvo demasiados problemas en su primera aparición en una pelea estelar de la UFC. Fue capaz de cerrar una actuación bastante unilateral contra Paul Craig en la tercera ronda, sometiéndolo con un estrangulamiento trasero desnudo.

Por desgracia, no parece que esta victoria le sirva de mucho a Allen. Craig era un luchador irregular en el peso semicompleto, y ahora sólo lleva dos combates en el peso medio. Es difícil lanzar a Allen demasiado arriba en la clasificación de peso medio después de una victoria como esa, incluso si fue dominante.

Debido a esto, es probable que el próximo combate de Allen sea un nombre como él, que esté arriba en la clasificación y tenga credibilidad. Aquí hay dos ideas. La primera sería que Allen se enfrentara a Marvin Vettori ya que el italiano ha perdido algunas de sus peleas recientes, aunque ha sido contra nombres mucho más notables en la categoría de peso: Jared Cannonier, Robert Whittaker, Israel Adesanya.

Tiene mucha experiencia en grandes combates y podría llevar a Allen a las rondas de campeonato de una pelea por primera vez. Si eso es demasiado, una pelea contra Roman Dolidze también podría estar bien, aunque Dolidze viene de una derrota.