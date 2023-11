2024, último año de contrato de Mike Bailey en TNA

Mike Bailey está preparado para comenzar su último año de contrato en TNA/IMPACT después de su gran 2023, en el que, entre otras muchas cosas, disputó una lucha cinco estrellas con Will Ospreay en Bound For Glory, convirtiéndose en el combate mejor calificado de la compañía desde 2005. El luchador reflexiona sobre su presente y su futuro en Instinct Culture.

► Mike Bailey: hacia 2024 en su mejor momento

«Hago un esfuerzo real, y recuerdo honestamente, si me mencionas una lucha de este año, probablemente pueda contarte la mayoría de ella, al menos la estructura y cómo sucedió, los movimientos y todo. Pero mi memoria es muy buena. Así que este año tuve la oportunidad de luchar una vez más contra algunos de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos, y no lo digo a la ligera. Creo que la lucha libre profesional en este momento está en su mejor momento.

«Tuve la oportunidad de estar en la final de BOLA y vencer a Konosuke Takeshita, quien también, al igual que yo, fue el mejor luchador del mundo. Lo dije sobre él en 2016, creo, y ahora la gente finalmente está empezando a creerlo. Tuve otra lucha con Will Ospreay. Luché contra Alec Price. Luché contra Bryan Keith, y también es alguien que, con suerte, no pasará mucho tiempo y muy pronto la gente dirá que es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Pero esa lucha con Will Ospreay realmente destaca. Según Dave Meltzer, al menos, es la mejor lucha que he tenido«.

Konosuke Takeshita vs Speedball Mike Bailey #PWG #BOLA2023 2023 Battle of Los Angeles Final

⚡️https://t.co/7OzfR1LsVU pic.twitter.com/6P96nsHfFF — cozy superkick ♻️ (@cozysuperkick) June 2, 2023

«Mucha gente valora su opinión, y creo que IMPACT en este momento, yendo hacia TNA, está en un gran lugar, y creo que estoy cerrando este año, acabo de terminar mi segundo año con IMPACT, en un tono tan alto que es bueno para mí, pero también para la dirección en la que va IMPACT y lo que viene después. Es la lucha mejor calificada en la historia de IMPACT/TNA desde Joe/AJ/Daniels en 2005. Ese es el año, 2005, yo tenía 15 años y acababa de empezar en la lucha libre profesional. Vi esa lucha y pensé, ‘Oh, este es el tipo de lucha que quiero hacer’.

«Ahora tener un marcador oficial de, la lucha que querías hacer y el nivel al que querías llegar, ya lo has logrado. Eso es todo. Es hora de seguir adelante. Llevo dos años en IMPACT, me dirijo a mi tercer año. Somos TNA, estamos de vuelta. Las cosas están cambiando. Esto es impulso, creo que es la palabra que mejor lo describe. Entro en mi último año de contrato con todo el impulso del mundo, y estoy listo para hacer grandes cosas con IMPACT en 2024«.