Sí, aunque ayer un servidor proclamara que la nueva ola de talentos luchísticos ya no tienen como meta principal triunfar en WWE, muchos todavía conservan esa mentalidad. El pasado junio, Madi Wrenkowski se reveló como uno de ellos, bajo entrevista con The A2TheK Wrestling Show.

«Por supuesto. Todas mis puertas están abiertas. Sin duda me encantaría atarme a una compañía si se presenta la oportunidad y me va bien. Si se me presenta y me va bien, sin duda me encantaría estar en WWE. Pienso que a pesar de que a veces mucha gente la critica, es la compañía que al fin y al cabo hizo que nos enamoráramos de este deporte. Siempre tendré en gran consideración a esa compañía, especialmente con mentes como Regal y Triple H detrás del producto. Pues sí, me gustaría ir allí».