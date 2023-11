Corey Graves se está tomando un tiempo fuera de WWE debido al nacimiento de su hijo con Carmella. Por ello, Road Dogg fue comentarista en SmackDown el pasado 17 de noviembre, cuando en realidad ocupa un rol tras bastidores de manera habitual. Recientemente, en Oh…You Didn’t Know, estuvo contestando a las preguntas de sus espectadores en lo relativo a esta aventura que acaba de vivir en la marca azul, valorando su trabajo en la mesa de narración al mismo tiempo.

► Road Dogg, comentarista de SmackDown

Primero, respondió a alguien que dijo que esperaba que tuviera un accidente mientras estaba comentando:

«No sabes si lo tuve. No sabes si lo tuve. Lo habría dicho en el aire. Pero no sé, simplemente fui al baño antes de salir allí, y gracias a Dios no tuve que hacer popó. A veces vas a hacer pipí y se convierte en hacer popó. Aprendí eso de Bluey».

Después, otra persona se preguntó por qué Road Dogg estaba comentando, y además de explicarle la situación de su compañero puso en claro que fue un momento puntual. También, el coanfitrión Casio Kid comentó que sentía que la WWE tenía control sobre Road Dogg y que quería ver al «perro» destacar.

«Sí, quería destacar un poco también, pero lo entiendo. No estaba allí para restarle importancia al producto. No estaba allí para destacarme o intentarlo. No se trataba de mí. Nos dirigimos a un PLE, Survivor Series, así que era importante analizar más que hacer comentarios. Así que creo que lo hice bien. Tuve mi primera vez, y me encantó. Haría… es difícil con esas cosas en tus oídos. Esos tipos haciendo esas lecturas y cosas así me parecieron una locura. Estaba sentado allí escuchándolos y pensando, ‘Gracias a Dios que no tengo que leer eso’«.

Road Dogg’s entrance before SmackDown last night… forgets he’s still wearing his backstage pass 🤭 pic.twitter.com/Ff0CMMPiVv — Richard Land (@maskedwrestlers) November 18, 2023