Zero1/BJW/2AW: "Clash" y "Big Clash"

El Shin-Kiba 1st RING fue el recinto desde donde se realizaron dos funciones conjuntas; “Clash”, entre Zero1 y BJW y “Big Clash”, con las dos empresas anteriores más 2AW.

En la primera función, Yuya Aoki se impuso a Satsuki Nagao en un intenso mano a mano de casi trece minutos de duración.

En el turno semifinal se dio otro duelo individual donde Daichi Hashimoto pasó sobre Tsugataka Sato .

En la batalla principal, la dupla de Strong BJ (Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi) dominaron a Masato Tanaka y Junya Matsunaga.

Los resultados completos son:

ZERO1/BJW “CLASH”, 23.12.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 92 Espectadores

1. Takuya Sugawara venció a Takuho Kato (7:41) con un Figure-Four Leglock.

2. Ryo Hoshino derrotó a Kazumasa Yoshida (6:48) con un Jackknife-Style Backslide.

3. Chris Vice, Yoshikazu Yokoyama y Ryuji Ito vencieron a Takafumi, Astroman y Takumi Baba (10:28) con un Diving Elbow Drop de Yokoyama sobre Baba.

4. Yuya Aoki derrotó Satsuki Nagao (12:55) con un Doujime Cobra Clutch.

5. Daichi Hashimoto venció a Tsugataka Sato (16:48) con un Rising DDT.

6. Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi vencieron a Masato Tanaka y Junya Matsunaga

(17:28) con un German Suplex Hold de Sekimoto sobre Matsunaga

Al día siguiente, Active Advance Pro Wrestling se sumó a la segunda función.

Se realizó un choque más del torneo de parejas donde Kazuki Hashimoto y Satsuki Nagao ligaron su sexto resultado positivo tras superar a Yuji Okabayashi y Chicharito Shoki.

Daichi Hashimoto y Takuya Nomura pasaron sobre Junya Matsunaga y Takuro Niki.

Kengo Mashimo sacó la casta por 2AW y sometió a Tsugataka Sato.

En el turno principal, Masato Tanaka, Daisuke Sekimoto y Ayato Yoshida emblemáticos de sus respectivas empresas, se impusieron a la sangre joven representada por Shoki Kitamura, Yuya Aoki y Tatsuya Hanami.

Los resultados completos son:

ZERO1/BJW/2AW “BIG CLASH”, 24.12.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 137 Espectadores

1. 3 Way Match: Astroman vs. Ayumu Honda vs. Kota Sekifuda – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

2. Takuya Sugawara y Ryo Hoshino vencieron a Yoshikazu Yokoyama y Ayame Sasamura (7:57) con un Inside Cradle de Hoshino sobre Yokoyama.

3. Takuho Kato y Daiju Wakamatsu derrotaron a Takafumi y Kazumasa Yoshida (10:14) con un German Suplex Hold de Wakamatsu sobre Yoshida.

4. Chris Vice, Taishi Takizawa y Hideyoshi Kamitani vencieron a Takumi Baba, Yasufumi Nakanoue y Shu Asakawa (10:56) con un Package Piledriver de Vice sobre Baba.

5. Saikyou Tag League – Grupo B: Kazuki Hashimoto y Satsuki Nagao [6] derrotaron a Yuji Okabayashi y Chicharito Shoki [6] (12:32) con un Takaiwa Driller de Hashimoto sobre Shoki.

6. Daichi Hashimoto y Takuya Nomura vencieron a Junya Matsunaga y Takuro Niki (14:06) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold de Nomura sobre Matsunaga.

7. Kengo Mashimo derrotó a Tsugataka Sato (12:43) con un Cross Armbreaker.

8. Masato Tanaka, Daisuke Sekimoto y Ayato Yoshida vencieron a Shoki Kitamura, Yuya Aoki y Tatsuya Hanami (16:15) con un Sliding D de Tanaka sobre Kitamura.

Saikyou Tag League 2022 – Clasificación Parcial:

Grupo A

1. Yuko Miyamoto y Isami Kodaka [10]

2. Yasufumi Nakanoue y Andy Wu [9]

-. Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki [9]

4. Takuya Nomura y Fuminori Abe [8]

-. Kota Sekifuda y Kaji Tomato [8]

6. Masaya Takahashi y Masked GO! GOGO ! [6]

7. Ryuji Ito y «Black Angel» Jaki Numazawa [4]

-. Kohei Sato y Kazumi Kikuta [4]

9. Daisuke Sekimoto y Kazumasa Yoshida [2]

Grupo B

1. Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu [12]

2. Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto [11]

3. Yuya Aoki y Shigehiro Irie [10]

4. Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani [9]

5. Yusaku Ito y Michio Kageyama[6]

-. Yuji Okabayashi y Chicharito Shoki [6]

-. Kazuki Hashimoto y Satsuki Nagao [6]

8. Brahman Shu y Brahman Kei [2]

9. Kankuro Hoshino y Yuichi Taniguchi[0]