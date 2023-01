2AW: “Grand Slam in TPK Garden” Cae Mashimo

“Grand Slam in TPK Garden” fue el magno evento que 2AW llevó a efecto en el TKP Garden City de Chiba.

► “Grand Slam in TPK Garden”

Takuma Joshiba tuvo su última lucha con la empresa, cayendo ante Naka Shuma. Tras el encuentro, Joshiba agradeció a los aficionados por su apoyo.

Tatsuya Hanami y Takuro Niki se proclamaron como los nuevos poseedores del Campeonato de Parejas 2AW tras someter a PSYCHO y Shiori Asahi, quienes cayeron en su segunda defensa titular.

El hasta entonces inamovible Kengo Mashimo, fue superado en la lucha estelar por Ayato Yoshida, ganador del Active Advance Tournament. Esta era la octava vez que Mashimo exponía el cinturón. Para Yoshida es la segunda ocasión que es campeón máximo de 2AW.

Los resultados completos son:

2AW “GRAND SLAM in TKP GARDEN CITY CHIBA”, 25.12.2022

Chiba TKP Garden City Chiba

Asistencia: 220 Espectadores

1. Kunio Toshima e Hyper Brave G-Valion vencieron a Hiroshi Yamato y Rekka (8:07) con un Reverse STF de Toshima sobre Rekka.

2. Kotaro Yoshino, Kyu Mogami y Ayame Sasamura derrotaron a CHANGO, Ayumu Honda y Chicharito Shoki (9:57) cuando Sasamura colocó espaldas planas a Honda.

3. Kaji Tomato y Shu Asakawa vencieron a Taishi Takizawa y Daiju Wakamatsu (9:54) con un Speed de Tomato sobre Wakamatsu.

4. Takuma Joshiba 2AW Last Match: Naka Shuma derrotó a Takuma Joshiba (11:23) con un Nightfall.

5. 2AW Tag Team Title: Tatsuya Hanami y Takuro Niki (c) vencieron a PSYCHO y Shiori Asahi (19:21) con la Suzaku de Hanami sobre Asahi (2nd defense) defendiendo el título

6. 2AW Openweight Title: Ayato Yoshida derrotó a Kengo Mashimo (c) (28:52) con un Backdrop Suplex – conquistando el título