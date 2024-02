Zelina Vega: «¡Volveré a quien era antes de LWO!»

«Realmente sólo hay una persona que tiene sentido. Yo también tengo una historia que terminar». «Jaja, no ese tipo de historia. Esta historia es más solo para mí. Si te hubiera dicho quién, sabrías por qué. Pero… eso es solo para mí». Zelina Vega comentaba esto recientemente en redes sociales. Parece que podría estar hablando de una revancha con Rhea Ripley por el Campeonato Mundial. No obstante, no estará en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber buscando esa oportunidad para WrestleMania 40.

► La antigua Zelina Vega

«La Muñeca» perdió ante Tiffany Stratton en una lucha clasificatoria durante el SmackDown del 16 de febrero. Sin embargo, posteriormente dio un discurso que sienta las bases para un cambio en lo que ha estado haciendo hasta ahora, empezando por la facción LWO. ¿Conseguirá Zelina Vega volver a tener éxito en WWE?

«Estuve a punto de ganar la lucha. Estuve muy cerca de lograrlo. He estado intentando una y otra vez obtener la oportunidad de disputar el título desde Backlash, desde Río en Backlash, y estuve a punto de tener esa oportunidad en la Cámara de Eliminación. Si no fuera por Elektra metiéndose en mis asuntos, habría tenido ese puesto que me correspondía. No sé cuánto más tengo que demostrarle a la gente que merezco esto, que merezco ser campeona, que merezco ir a WrestleMania. Ahora, estoy enfocando mi atención en Legado; Santos será quien se arrepienta de meterse en mis asuntos. Todo esto es culpa tuya, Santos. Recuerda quién era antes de LWO. Recuerda por qué viniste a mí en primer lugar. Porque te aseguro que volveré a ser así.»

Veremos si esta rivalidad con Legado del Fantasma lleva a Zelina Vega a una lucha en WrestleMania.