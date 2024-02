The New Day han estado en un segundo plano desde que Kofi Kingston y Xavier Woods volvieron a la programación de WWE de sus respectivas lesiones rivalizando con Imperium o Ivar de los Viking Raiders; Erik también lleva tiempo fuera de acción. Han hablado en varias ocasiones de ser nuevamente campeones pero siguen alejados del título, el cual va a disputarse en Elimination Chamber 2024 el sábado de la semana que viene con Finn Bálor y Damian Priest defendiendo ante Pete Dunne y Tyler Bate.

► The New Day están hambrientos

Pero no se debe pasar por alto a uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos. En cualquier momento Kingston y Woods podrían volver a encontrar el camino de vuelta a la cima de la división. Más aún si realmente tienen la motivación de hacerlo tras tantos triunfos. Y Big E, que no puede acompañarlos como antaño debido a su salud, confirma que es así en WWE’s The Bump. Asegura que sus amigos están hambrientos de demostrar que siguen en lo más alto de las parejas de la WWE.

«Sí, definitivamente hay un cambio. Sabes, mira, antes mencionaba lo difícil que es llegar a la cima, pero mantenerse ahí, seguir siendo relevante, con toda esta afluencia de jóvenes talentos, especialmente en la división de parejas… Sé lo hambrientos que están esos chicos por demostrar que aún están en la cima, que siguen siendo el mejor equipo de parejas. Salen ahí semana tras semana, noche tras noche, para demostrarlo.»

Por otro lado, el fortachón también comentaba recientemente que no sabe cuando o si va a volver:

«(…) Es algo que realmente he amado. Me ha encantado estar en el ring, me ha encantado ser un atleta. Pero a los 37 años ahora, también pienso en cómo será la vida en 10 años, cómo será la vida a los 50, a los 60. Quiero vivir una buena vida. No quiero estar atrapado en un recipiente roto. Así que para mí, es solo tomar la decisión correcta. Ninguna puerta se ha cerrado permanentemente ni se ha abierto permanentemente ni ninguna de esas cosas. Todavía no se ha tomado ninguna decisión oficialmente. Pero veremos. Estoy realmente agradecido por la salud, por la vida, por estar en un lugar tan bueno, y solo quiero tomar la mejor decisión para mí, así que veremos».