Tiffany Stratton clasificó a Elimination Chamber 2024

Para llegar a Elimination Chamber, Zelina Vega y Tiffany Stratton se enfrentaron en un combate eliminatorio, intentando llegar a la última oportunidad de ir a WrestleMania y buscar el Campeonato Mundial Femenil.

La puertorriqueña se mostró bastante buen sobre el ring, lanzándose con fuertes ataques, incluyendo un vuelo afuera que puso en predicamentos a Tiffany.

Sin embargo, Zelina se desconcentró, pues, entre el público se encontraba el Lega del Fantasma, quienes tienen una rivalidad cazada con LWO.

Fue así que Carlito, Joaquín Wilde y Cruz del Toro decidieron aparecer en el ringside para evitar cualquier intervención de Santos Escobar y sus aliados.

Tiffany estuvo sufriendo mucho, pero empezó a jugar sus cartas, cuando lanzó a Zelina frente al Legado, donde Elektra López empezó a gritarle, por lo que Vega muy molesta la golpeó.

THAT’S IT! 😤👊@ZelinaVegaWWE has had ENOUGH of @elektralopezwwe! She’s not letting Legado del Fantasma cost her this #WWEChamber Qualifying Match against @tiffstrattonwwe. #SmackDown pic.twitter.com/h68aTjq9ZG

— WWE (@WWE) February 17, 2024