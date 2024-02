Logan Paul se queda con el último puesto para Elimination Chamber

El último puesto para Elimination Chamber enfrentó a The Miz y Logan Paul, quienes chocaron buscando este lugar que los pondría en la antesala de WrestleMania.

Logan enfrentaría su primer combate en SmackDown y tendría enfrente a quien fue su compañero en su primer combate en WWE, recordando que el Asombroso lo traicionó.

Logan llegó con su ego demasiado arriba, lo que The Miz pronto le bajó, pues lo mandó a la lona pronto con fuertes golpes, poniendo a Paul en serios predicamentos.

Aunque pronto el Influencer pudo reaccionar emparejando por momentos el encuentro, aunque Miz volvió a recuperar el control, su rival no tardó en reaccionar.

This is @LoganPaul‘s FIRST EVER match on #SmackDown and it’s one of the most important matches of his career! 🔥

Can @mikethemiz take away Logan’s dream of going to #WWEChamber: Perth and punch his own ticket for the Elimination Chamber Match?#SmackDown pic.twitter.com/GsXiO08eGR

— WWE (@WWE) February 17, 2024