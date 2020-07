Parece un buen momento para que la representante eche la vista atrás pues no está claro qué va a pasar con Andrade y Ángel Garza. La última vez que los tres aparecieron en televisión ella abandonó el escenario junto al segundo de sus clientes mientras el primero era masacrado por The Big Show. Aunque en realidad en su reciente visita al podcast The New Day: Feel The Power no recordó sus buenos tiempos con ellos, especialmente con "El Ídolo". Zelina Vega recuerda sus inicios en WWE, allá por 2010, cuando no podía imaginarse dónde estaría diez años después.

► Zelina Vega recuerda sus inicios en WWE

Inicios que empezaron con una prueba en FCW que compartió con nombres que también serían realmente importantes como AJ Lee o Naomi. Una prueba que salió bien pero no tanto como para que firmara un contrato, como las siguientes que hizo en los años venideros. Por eso decidió comenzar a hacer algunos cambios para finalmente convencer al imperio McMahon de que debían contar con ella en su elenco.