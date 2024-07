Durante el episodio de WWE RAW del 24 de junio, la actual Campeona Mundial, Liv Morgan, dio inicio a un segmento llamando a Dominik Mysterio para saber si le gustaron los regalos, así como uno nuevo que va a darle, y conocer la respuesta al mensaje que le envió. Entonces, aparece en escena Zelina Vega para buscar una oportunidad titular, lo cual la dueña del cinturón descarta. Se presenta luego «Dirty Dom» para rechazar nuevamente a Liv y Zelina la acusa de usar al luchador para protegerla. Tras un intercambio de palabras, Morgan ataca a Vega. Rey Mysterio sale para separarlas y acaba siendo empujado por su hijo, lo que hace feliz a la campeona al creer que Dominik la está defendiendo.

.@YaOnlyLivvOnce likes @DomMysterio35 but not @ZelinaVegaWWE

Zelina Vega likes the @WWE Women’s World Championship but not Liv Morgan

Dominik Mysterio likes @RheaRipley_WWE (and chicken tenders and @WWEGames) but not @ReyMysterio

Are we all caught up? #WWERaw pic.twitter.com/PbwA2jBYtg

— USA Network (@USANetwork) June 28, 2024