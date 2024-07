Ya se ha borrado cualquier rastro que quedara de los Brawling Brutes en WWE. Primero fue Ridge Holland. Y ahora Pete Dunne. Sheamus se queda solo. Durante el episodio de Raw del 15 de julio, «The Celtic Warrior» superó a Bronson Reed en un mano a mano y cuando parecía que «The Colossal» iba a atacarlo como venganza por la derrota «The Bruiserweight» apareció para evitarlo. Entonces, el veterano de Irlanda quiso agradecerle dándole la mano pero el de Inglaterra abandonó el cuadrilátero, antes de esperar a que su hasta entonces amigo se diera la vuelta para golpearlo por la espalda, dejándolo además a mercedes del nativo de Australia.

► El ataque de Pete Dunne

Posteriormente, Sheamus abordó el ataque en una entrevista tras bastidores:

«No lo entiendo. ¿Por qué Pete Dunne tiene tantos problemas conmigo? Todo lo que he hecho es tratar de ayudar a ese chico y levantarlo. Tiene tantos problemas. Para ser un chico vegano, tiene más problemas que nadie, y no lo entiendo. ¿Por qué todos tienen problemas conmigo? No lo entiendo. Tal vez deberías preguntarle a Pete Dunne cuál es su problema. No lo sé».

EXCLUSIVE: @WWESheamus addresses THAT controversial moment earlier tonight on #WWERaw and shares his true feelings! pic.twitter.com/IZLQdUYpkF — WWE (@WWE) July 16, 2024

Sheamus y Ridge Holland se unieron a comienzos de 2022 cuando estaban juntos en SmackDown y posteriormente Pete Dunne, quien entonces cambió su nombre (y actitud) a Butch, se les juntó. Los tres colaboraron durante bastante tiempo en diferentes etapas hasta que Holland se volvió un traicionero, como ahora Dunne. Será interesante descubrir qué sucede entre él y Sheamus en adelante. En cuanto a Ridge, está trabajando en NXT como parte de la Chase University. Ya ha habido algunos problemas y no sorprendería a nadie que también se volviera contra Andre Chase, Duke Hudson y Thea Hail más pronto que tarde.