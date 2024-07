Por qué Cody Rhodes cree ser «El Caballero Oscuro» de AEW

Para más seguidores de AEW de los que creemos, Cody Rhodes nunca lució como Kenny Omega y The Young Bucks. Nunca lució como esa «Élite» de luchadores y al mismo tiempo opositores de WWE. Y en su último año allí, esto se hizo patente.

Rhodes es «cosecha» de WWE, con todo lo que eso supone, y pese a su buen trabajo en AEW, ciertas decisiones creativas en su manejo (victorias un tanto innecesarias contra talentos en ascenso, la compañía de su esposa Brandi) acabaron por granjearle bastante antipatía entre la fanaticada, recelosa también de que más pronto o más tarde, acabaría volviendo al otrora Imperio McMahon.

Y «The American Nightmare» les dio la razón aquel 15 de febrero de 2022, cuando AEW, vía Tony Khan, tuvo a bien informar al mundo luchístico que uno de sus fundadores cambiaba de aires, y poco después se diera por hecho su redebut con WWE de cara a WrestleMania 38. Tampoco ayudó, claro está, que Rhodes considerara como una «temporada» de su carrera sus tres años en AEW.

Dos meses atrás, Cody Rhodes dijo que, dentro del respeto que guarda hacia AEW, no quiere que la empresa vuelva a mencionar su nombre y el de su esposa. Y con tales declaraciones, Rhodes quiso pasar algunas facturas.

Ahora, bajo su última entrevista con Chris Van Vliet, reafirma su argumento, arrojando una sombra de duda sobre su verdadera motivación para dejar AEW. Y el Campeón Indiscutible WWE traza un paralelismo con The Dark Knight.

«Fue horrible cómo acabó mi etapa en AEW, y la gente escribirá libros más adelante y esas historias van a salir a la luz y entonces la historia será completamente distinta. No me comparo con Batman, pero hay algo en ello de verdad muy importante. Ciertos fans de AEW necesitan la historia de que no me querían allí, de que me echaron. Necesitan el ‘era malo’, necesitan esa historia. Necesitan que yo sea el villano. Siempre acepté bien eso, primeramente por el respeto que tengo por AEW, por lo complicado que fue hacer el All In original, lo increíble que se sintió Double or Nothing, lo afortunados que fuimos de que Tony [Khan] quisiera invertir en este proyecto, y que él tuviera la misma visión».