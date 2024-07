Sonya Deville derrota a Zelina Vega con ayuda de Shayna Baszler y Zoey Stark

Zelina Vega chocó en Backstage con Sonya Deville, Shayna Baszler y Zoey Stark, con quien se hizo de palabras, pero también terminó pactando un combate.

Fue así, que la puertorriqueña se enfrentó a Deville en un duelo bastante complicado, pues Sonya es conocida por ser muy dura, además de tener a sus dos aliadas en su esquina.

Aunque Zelina se lanzó con todo y buscó dominar con su agilidad, pero justo en una distracción del réferi, Shayna lastimó el brazo de Vega, lo que fue aporvechado por Deville para llevarse la lucha, después todo el grupo atacó a Zelina. Sin embargo, Lyra Valkyria, Kayden Carter y Katana Chance llegaron a ayudarla.

zelina vega went from a championship match with liv to losing to sonya deville in a one minute match, back to catering she goes… #WWERAW pic.twitter.com/7OnQ4XG1xg

