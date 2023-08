The Young Bucks hablan de su rivalidad con FTR y del éxito con All In 2023, donde ambos equipos lucharán por el Campeonato Mundial, en una reciente entrevista con Sports Illustrated, donde también hablan sobre el arresto de Cash Wheeler y sus dos anteriores combates, resaltando que en la primera Matt Jackson aún no estaba recuperado del todo de haber tenido Covid.

► Young Bucks vs. FTR en All In

«Es como los Celtics y los Lakers. Una rivalidad entre los mejores equipos dinásticos, pero también hay un respeto innegable presente. Cualquier competidor que vea a otro competidor como una amenaza, no los invita a tomar un café. Al menos no ahora, mientras estamos en medio de esto. Tal vez algún día, cuando todos seamos hombres mayores, nos sentemos, recordemos y nos demos cuenta de cuánto en realidad tenemos en común. Pero por ahora, son el enemigo y están persiguiendo lo que quiero. Y una de esas cosas son los títulos de parejas, y la otra es ser considerados la mejor pareja de esta generación.»

«Dax lo expresó muy bien en nuestra entrevista. Cuando tienes los títulos de parejas, te ganas el derecho de llamarte la mejor pareja de lucha libre en el mundo. Durante un tiempo, nos quedamos en un segundo plano en lo relacionado con las parejas y nos enfocamos en luchas de tríos y luchas de ocho hombres. Les dimos su momento de brillar y los vimos tener su racha. Creo que está claro que es hora de recuperar lo que nos pertenece. Es hora de volver a ocupar nuestro trono.»

«Los fanáticos de la lucha libre anhelaban algo nuevo. Querían ver un cambio. Eso es lo que representó All In. Darles a los fanáticos de la lucha libre una alternativa. AEW es esa alternativa. Ha brindado empleo a cientos de personas que quizás no tendrían ingresos semanales. Ofrece a los fanáticos una perspectiva diferente de cómo se puede llevar a cabo la lucha libre en la televisión cada semana. En ese sentido, definitivamente aún conserva ese espíritu.»