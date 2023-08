Existen muchas maneras de explicar por qué Chris Jericho es quien es. Una de ellas es que ha estado en los dos eventos más grandes de la historia de la lucha: All In 2023 y WrestleMania 32. En el primero, en unas horas, enfrentará a Will Ospreay. En el segundo se vio las caras con AJ Styles. De ambos habla en Casual Conversations with The Wrestling Classic.

► La hazaña de Jericho y Moxley

«Es increíble pensar que este es el evento más grande en la historia de la lucha libre. Y realmente estoy empezando a asimilarlo. De hecho, recibí un mensaje de texto el otro día de Mox, y eso que es Mox, no suele hablar mucho de cosas así. Dijo que él y yo hemos estado en los dos shows de lucha libre más grandes de todos los tiempos. Así que es algo bastante sorprendente que puedo decir, especialmente para mí, habiendo logrado tanto y estado en esto por tanto tiempo.

«Cuando llegas a momentos como este, no los das por sentado, sobre todo teniendo en cuenta que AEW apenas tiene cuatro años. Y yo he estado aquí desde el primer día. Incluso antes de comenzar, y ver el crecimiento de la compañía ha sido asombroso. Y yo sabía que Wembley iba a ser grande porque me reía. Cuando tienes a algunos críticos, que me vuelven loco de una manera cómica, diciendo que no llenaríamos 10,000 personas, que no llegaríamos a 20,000, es como si supiera que estaban muy equivocados.

«Creo que Tony mostró una gran visión y, para ser honestos, una gran valentía al reservar el Estadio de Wembley. Como diría Keith Richards, eso es un lugar enorme. Pero al hacerlo, si lo construyes, ellos vendrán. La gente decía, Wembley, quiero ser parte de eso. Y luego, creo que cuando el espectáculo comenzó con 30,000 o 40,000 personas, la gente se sumó y quiso asistir al espectáculo porque es un evento. Como mencioné, acabo de mencionar a los [Rolling] Stones. Cada vez que los Stones vienen a la ciudad, trato de verlos tanto como puedo. Es un evento».