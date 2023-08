MJF reflexiona sobre las infinitas dudas sobre él

A pesar de haber tenido su hueco en el primer All In, de sus rivalidades con Cody Rhodes, Jon Moxley o Chris Jericho, de su impresionante combate con Bryan Danielson, de ser el Campeón Mundial AEW, hay quienes siempre encuentran la manera de poner en duda a MJF. Para ellos van las siguientes palabras del Better Than You en Busted Open.

► Las infinitas dudas sobre MJF

«Sabía que había hecho un gran trabajo [en All In], pero también sabía que habría un gran grupo de personas diciendo: ‘Sí, el chico lo hizo bien, pero ¿para qué estaba allí?’ Me alimenté de esa reacción. Seguiremos discutiendo estos temas a medida que alcance hitos en mi carrera, porque cada vez que he tenido una gran oportunidad en cualquier capacidad, las dudas siempre han estado ahí. Cada vez. Recuerdo que hice un gran trabajo, y pusieron sus dudas en otra cosa. ‘Sí, el combate fue realmente bueno, pero ¿por qué estaba en la cartelera?’ Bueno, los cazatalentos de WWE y AEW no pensaron así, pero está bien. Luego, cuando firmé con AEW, realmente despegó«.

«Recuerdo nuevamente que las dudas cambiaron. ‘Quiero decir, sí, MJF se ha convertido realmente en el hombre más odiado en todo el wrestling profesional, pero ¿puede tener un buen combate contra Cody Rhodes?’ En primer lugar, si no puedes tener un buen combate contra Cody Rhodes, mejor ni lo intentes. En segundo lugar, puedo tener un buen combate con cualquiera. Puedo tener un gran combate con cualquiera. Luego lo hice, obviamente. El combate fue increíble. Puedes verlo ahora. Hay clips destacados por todas partes en YouTube, e incluso se han hecho videos musicales al respecto. A la gente le encanta eso. Después de eso, dijeron: ‘MJF tuvo una increíble rivalidad y un increíble combate con Cody Rhodes. Pero nunca podría estar en el evento principal’. MJF vs. Jon Moxley. Ese combate fue increíble en plena era de la pandemia, y la gente todavía me menciona ese combate hasta el día de hoy. ‘Sí, claro, MJF puede estar en el evento principal de un pago por visión por el título mundial, pero ¿puede enfrentarse en el micrófono con una leyenda como Chris Jericho?’ Está bien. Hice eso durante un año«.

«‘Seguro, MJF podría haber vencido a Jon Moxley por el título mundial. Pero no puede luchar durante una hora contra Bryan Danielson’. Nunca olvidaré… de todas las críticas, esa fue la que más me enfureció. Hay algo extraño que ha ocurrido en el wrestling profesional, donde el 99% de las veces, si alguien es realmente bueno en esto, es solo aceptable en el ring. Porque la gente se apoya en sus logros. Se dan cuenta de que pueden ganar lo suficiente y ser lo suficientemente populares solo siendo buenos en el micrófono, entonces ¿por qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a esto como al cuadrilátero? Yo no me apoyo en mis logros. Soy un fanático. No es así como opero. No me criaron de esa manera. Me criaron para poder mirar a la gente a los ojos y decir: ‘Soy mejor que tú, y lo sabes’, y decirlo en serio. Así que cuando leí eso, pensé: ‘Este es mi momento favorito de todas las dudas. Porque no solo voy a demostrar que puedo aguantar una hora con Bryan Danielson. No solo voy a tener el mejor combate Iron Man en la historia del deporte. Haré que todos digan: ‘¿Puede Bryan Danielson competir con MJF?’ ¿Adivina cuál fue la respuesta? No, no pudo. Gané».

«Porque las personas no están acostumbradas a presenciar la historia desenvolverse ante sus propios ojos. Da miedo. Yo doy miedo. Asusto a las personas. No se supone que pueda ser tan bueno a los 27 años. Es extraño. Nunca ha ocurrido antes en la historia del deporte. Ahora ha habido tipos que han tenido grandes oportunidades a mi edad. Pero todos sabían que tenían debilidades en su juego. No voy a mencionar nombres. Puedes pensar en estas personas, donde obtuvieron mucho tiempo en TV y dijiste: ‘Oh, este chico es el próximo, pero necesita trabajar en esto o necesita mejorar en aquello’. No necesito mejorar en nada, amigo. Soy MJF. Soy el mejor del mundo en este momento, en mi opinión, con un margen amplio. Creo que eso es lo que pasa. Creo que todo se ha ralentizado considerablemente. Creo que la gente finalmente ha dado un paso atrás y ha pensado: ‘Está bien, habla mucha mierda, hace trampa, es un poco malvado, pero es mi malvado’. Creo que ahora, los fanáticos están emocionados por ser parte del viaje, en lugar de ser contrarios, en lugar de decir: ‘Todos hablan de lo genial que es este tipo, estoy harto de eso. No quiero escucharlo más’. Ahora, dicen: ‘Está bien, es j*didamente bueno'».