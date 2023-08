Young Bucks revelan qué aprendieron de Colt Cabana

The Young Bucks son dos de los mejores y más exitosos luchadores del mundo en la actualidad, pero hubo una época en que solo podían soñar con ello. Hoy volvemos a cuando eran luchadores independientes, que iban de ROH a PWG.

En aquella época ya habían destacado en los encordados pero eran conscientes de que necesitaban hacer mejoras para alcanzar un nivel superior, por ejemplo, en lo relativo a mercancía e Internet.

Y ahí entró Colt Cabana, compañero suyo actualmente en la compañía All Elite, a quien estaban viendo vendiendo un montón de productos en CHIKARA, mientras que sus ventas propias eran mucho menores.

Young Bucks vs Cutler Brothers

PWG One Hundred (2009) pic.twitter.com/9IWs683aov — cozy superkick ♻️ (@cozysuperkick) December 27, 2022

► Aprendiendo de Colt Cabana

Mientras hablaban recientemente en The Art of Wrestling, pódcast del mismo Cabana, los Bucks recordaron cómo se inspiraron en él, haciendo referencia a que él fue también fundamental en la creación de Pro Wrestling Tees. Los tres inventaban frases, las ponían en camisetas, y veían su funcionaba o no.

De la misma manera que sucedía con los movimientos. Cualquier cosa que llamara la atención de los fanáticos, lo diseñaban y a vender. Esto era habitual en WWE, con estrellas como The Rock o Steve Austin, pero no tanto en el circuito indie.

«Recuerdo que pensé que si alguna vez vamos a ser realmente buenos en esto, entonces teníamos que aprender de él. Recuerdo que literalmente entré a coltmerch.com y vi cómo organizaba todo y cómo hacía su negocio.

«Es casi como la cultura de los memes. Algo rápido sucede; ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¡Vamos! Lo tendríamos en una camiseta. Creo que fuimos los primeros en hacer eso«.

Los hermanos Jackson también señalaron la influencia de Cabana en Being The Elite:

«Una cosa que dijo Colt fue que tienes que hacerlo cada semana, porque su Art of Wrestling salía todos los jueves. Cada semana. Si haces esto, tiene que salir cada semana, y no puedes jugar con esto, y nosotros no lo hicimos«.