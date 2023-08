¿Matt vs. Nick en AEW? Young Bucks: «Solo una noche»

«Realmente nunca hemos tenido la aspiración de ser luchadores individuales. Eso es algo fundamental. Siempre aspiramos a ser un equipo. Vimos a los Hardys hacerlo durante la mayor parte de su carrera y pensamos: ‘tal vez podamos tener una carrera juntos’. Honestamente, esto hace que viajar con él sea mucho más fácil. No quiero hacer un espectáculo sin él. No quiero subirme a un avión por mi cuenta». Esto decía recientemente Nick Jackson, añadiendo Matt Jackson que en un principio no querían ser The Young Bucks.

► ¿Matt vs. Nick en AEW?

Durante la misma entrevista en Swerve City ampliaban dichas declaraciones asegurando que no quieren romper el equipo para tener una rivalidad entre ellos, como ha ocurrido con la mayoría de las parejas luchísticas a lo largo de la historia. En cambio, sí que verían con buenos ojos verse las caras en una lucha mano a mano.

«Ojalá no lo hagamos. Siento que casi todos los equipos lo han hecho en algún momento. ¿Seríamos los primeros en tener una carrera completa juntos?

Me gustaría tener una lucha individual en algún momento en Dynamite. Creo que sería divertido y a los fanáticos les gustaría. No necesitamos una rivalidad, solo una lucha individual al azar en algún momento. No quisiera tener una enemistad. Solo divirtámonos, una noche única. No estoy seguro de cómo funcionaría, tal vez en un contexto de torneo».

Es interesante apuntar que los hermanos Jackson han tenido cinco combates el uno contra el otro hasta ahora, y curiosamente los dos primeros fueron durante el torneo Inland Title Series; fue en 2008, cuando trabajan en Empire Wrestling Federation y la National Wrestling Alliance. El tercero fue en wXw 16 Carat Gold 2010 y el cuarto en Battle Of Los Angeles 2010. Y el último ocurrió en 2020 durante el episodio 200 de Being The Elite. Otra curiosidad es que ambos ganaron dos y el otro lo empataron. Hay que desempatar.