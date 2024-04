Comunicado de Xia Li sobre su salida de la WWE

Siete años después de su entrada a la compañía, WWE ha despedido a la luchadora Xia Li. Por sorpresa, pero más por que no se había tenido conocimiento previamente de su posible salida y no tanto porque la primera Superestrella nativa de China de la historia estuviera teniendo una buena carrera. En realidad, nunca terminó de funcionar, ni en NXT ni en el elenco principal. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía en otros sitios y puede que incluso ganarse un regreso. De momento, a continuación leemos el comunicado que ha publicado. Cabe mencionarse que existe la posibilidad de que ella misma solicitara la rescisión de su contrato.

► Xia Li, fuera de la WWE

«Han pasado más de siete años desde que me uní a la WWE, y como la primera superestrella femenina china, me siento increíblemente orgullosa. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la WWE y a HHH por recibirme en esta gran familia con los brazos abiertos.

«Durante este valioso tiempo, no solo he experimentado un crecimiento personal significativo, sino que también he adquirido incontables experiencias invaluables. Agradezco profundamente la confianza que han depositado en mí y las oportunidades que me han brindado para derribar barreras y servir de ejemplo.

«Quiero dedicar un agradecimiento especial a todos los entrenadores, colegas y personal que me han apoyado y guiado en este camino.

«Su respaldo y ayuda han hecho que me sienta como en casa, incluso estando en una tierra extranjera.

«No puedo dejar de agradecer a todos los fans de la WWE. Sus vítores no solo me impulsan, sino que también me llenan de amor y apoyo incondicional. Su respaldo es mi mayor fortaleza.

«Este viaje con la WWE ha sido maravilloso, y quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han formado parte de él. Esto no marca el final, sino el inicio de una nueva etapa emocionante. ¡Espero compartir más momentos increíbles con todos ustedes en el futuro!«.