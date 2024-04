Karrion Kross: «¿Cómo está The Bloodline?»

A pesar de la fuerza que la que se presentaron, la facción The Final Testament está en un mal momento. Pero Karrion Kross cree que todo está parte de un plan, según explica en WWE SmackDown Exclusive después de que AOP no ganaran un combate para recibir una oportunidad por el Campeonato de Parejas,

► ¿Qué sigue para The Final Testament?

Karrion Kross: «Los Authors of Pain perdieron su combate esta noche. Perdimos el combate en WrestleMania. Sabes, no creo que haya ganado un combate en televisión desde agosto del año pasado. Pero aún así estuvimos en WrestleMania. En momentos como este, tengo que decirme a mí mismo que todo sucede por una razón. Hay algo mucho más grande sucediendo aquí que lo que está ocurriendo solo en el ring. Oye, ¿cómo le va a The Bloodline? ¿Están en ruinas?».

Scarlett: «Supongo que podrías decir eso».

KK: «Antes de que Solo sacara a Jimmy, él no había ganado un combate en bastante tiempo, ¿verdad? Pero aún así estuvo en WrestleMania, ¿no es así? Es gracioso cómo funcionan estas cosas. ¿Cómo le va a Drew McIntyre? ¿Alguna vez ha recuperado su cordura?».

S: «No».

KK: [Risas] «¿Shinsuke Nakamura está todavía completamente sin honor?«.

S: «Completamente».

KK: «¿Cómo le va a The O.C.?«.

S: «Supongo que podrías decir que no muy bien«.

KK: «Básicamente, no existen. Aunque Bobby ganó en WrestleMania, el viernes siguiente, perdió todo ese impulso, y lo volvió a perder una vez más. Probablemente directamente de vuelta a las gradas, frente a la cámara con sus gafas de sol de $10,000 puestas, llorando. [Risas] ¿Sabes algo? Solo tienes que tener un poco de fe. Así es como funciona. Todo sucede por una razón. Con el Draft que se avecina, todo va a cambiar nuevamente, tal como dije. Te dije que este lugar iba a ser reciclado. No puedo deletrearlo en inglés para todos ustedes todo el tiempo, damas y caballeros. Eso me quita la diversión. Hay algo mucho más grande sucediendo aquí que solo lo que estás viendo en el ring. Recuerden mis palabras y recuerden lo que estoy diciendo porque siempre les digo la verdad. Así lo dicta The Final Testament.»

EXCLUSIVE: @realKILLERkross knows there is something bigger going on, and he promises to use the #WWEDraft to prove it.#SmackDown pic.twitter.com/jAF2N6zgkw — WWE (@WWE) April 20, 2024