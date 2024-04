Kairi Sane, devastada por el despido de Xia Li

A menudo, tras WrestleMania, WWE presiona el botón de «reset» haciendo honor al eslogan de su magno evento: «Donde todo empieza… otra vez». Y esto incluye, entre otras cosas, despidos.

En las últimas horas, tal praxis se ha hecho patente, con las salidas de Jinder Mahal, Xia Li, Xyon Quinn, Veer y Sanga.

Reseñable, por logros conseguidos, la marcha de Mahal, quien definitivamente confirmamos sólo fue utilizado en pos de asentar el producto televisivo de WWE en India. Meta que, con todo, la empresa todavía tiene pendiente.

Ningún despido debe quedar como mera anécdota, aunque ciertamente, el Universo WWE no echará de menos a ninguno de los afectados. Otro cantar es dentro de los vestidores la empresa.

Poco después de conocerse la noticia de estos cinco ceses, Kairi Sane publicó lo siguiente en X (Twitter).

I don't want to believe it.

I'm really sad.

I don’t know how many times your kindness has saved me…



Love you so much, @XiaWWE . pic.twitter.com/QdxVWAVuRS