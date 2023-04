Allá por el verano de 2018, cuando el longevo cuarto reinado de Kazuchika Okada como Campeón de Peso Completo IWGP acababa de concluir, un servidor veía improbable que WWE apostara por la continuidad de su máximo monarca durante tanto tiempo. Y entonces llegó Roman Reigns.

Desde el bando rudo, algo nunca visto antes en McMahonlandia , Reigns está a apenas mes y medio de alcanzar los 1000 días con el Campeonato Universal bajo el brazo.

Y tenemos que remontarnos a antes de la pandemia (toda una vida) para encontrar la última derrota propiamente dicha del samoano, cuando cayó ante King Corbin en el PPV TLC 2019. Eso sí, podemos señalar algún que otro pequeño bache posterior en el camino de Reigns (omitiré sus luchas no televisadas).

El primero, ante Kevin Owens y Otis por descalificación, junto a Jey Uso, durante el episodio de SmackDown del 4 de diciembre de 2020, tras aplicar Reigns su Guillotine Choke a Owens sin recibir el “tag”.

El siguiente, esta vez de manera individual, durante el capítulo de la marca azul del 12 de noviembre de 2021, yendo contra Xavier Woods. Combate que quedó sin resultado por la interferencia de The Usos, poniendo fin a una dinámica ganadora en 1 vs. 1 de más de casi dos años.

También debe mencionarse la tercera y por ahora más reciente, en Royal Rumble 2022. Allí, Reigns se negó a soltar a Seth Rollins de su Guillotine Choke mientras “The Visionary” agarraba una de las cuerdas del ring. Como consecuencia, el réferi descalificó a Reigns, aunque “The Tribal Chief” conservó el Campeonato Universal.

Y Xavier Woods quiso refrescarnos la memoria esta semana en su entrevista concedida a WhatCulture Wrestling al ser preguntado sobre si busca tener una oportunidad contra Reigns.

«Sí, mucho. El hecho de que ganara King of the Ring derrotando al ex Campeón Intercontinental Ricochet, derrotando también al ex campeón de peso completo Jinder Mahal, también a Finn Bálor, el primer Campeón Universal, y luego derrotando a cada Uso en mano a mano, y luego ser el único hombre… oh, lo siento, porque Seth Rollins lo hizo, pero hablamos del primero. Yo soy el primer hombre que rompió la racha de victorias de dos años, pero no se habla de esto. ¿Por qué? Dime por qué. No entiendo por qué no hablamos de esto. Me he estado saliendo. El año que viene llevaré 20 años en el juego».