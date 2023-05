Kofi Kingston y Xavier Woods fueron enviados a Monday Night Raw durante el WWE Draft 2023 después de haber estado trabajando tanto en SmackDown como en NXT, donde fueron Campeones de Parejas durante varias semanas en su breve aventura entre cuerdas amarillas. Como curiosidad, quienes fueran sus mayores rivales en las mismas, Pretty Deadly, fueron ascendidos al elenco principal y enviados a la marca azul. De momento, no, pero próximamente seguro que tienen la oportunida de continuar con su historia.

> Xavier Woods, ¿favorecido por Vince McMahon?

Antes, nos detenemos en una reciente publicación que Woods hizo en redes sociales bromeando con que tuvo el favor de Vince McMahon para el cambio de marca. Cabe mencionarse que si bien los dos estarán trabajando en el programa de los viernes, Kingston se encuentra aún lesionado y no está claro cuando va a volver. Así que Woods es el único representante sano del New Day. Big E, también lastimado, no ha formado parte de este evento de intercambio de Superestrellas. Y tampoco se sabe cuando volverá.

NEW DAY TO RAW! #WWEDraft I’ll be honest. Something told me that we weren’t gonna be on Smackdown anymore… pic.twitter.com/3lwsTXZaOu — Austin Creed (@AustinCreedWins) May 2, 2023

«Seré honesto. Algo me dijo que ya no estaríamos en SmackDown…», escribe Xavier Woods en el tweet. Entrando a la supuesta conversación con el mandamás a través de mensajes privados, es McMahon quien comienza diciendo: «XAVIER, HE VUELTO CON UN NUEVO LOOK, MALDICIÓN. El asunto del bigote es mío. ¿Sabes que tienes que afeitarte el tuyo antes de que tengas problemas, verdad?». Entonces, el luchador contesta: «¡¡Por supuesto!! He vuelto con la barba». «Lo aprecio», le dice su jefe, que también publica una foto de sí mismo durante el anuncio de la venta de la WWE a Endeavor diciendo: «MIRA QUÉ BELLEZA». Woods dice: «Jajaja, lindo». Y McMahon termina: «SABES QUE SIEMPRE ME HAS GUSTADO. CREO QUE VOY A DECIRLES QUE OS ENVÍEN A TI Y A KOFI A RAW DURANTE EL PRÓXIMO DRAFT».