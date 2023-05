Austin Theory avisa hacia SmackDown y Backlash 2023

Austin Theory, el Campeón de Estados Unidos WWE, ha sido cambiado a SmackDown durante el Draft 2023 mientras se prepara para una triple amenaza en Backlash 2023 en la cual expondrá el título ante Bobby Lashley y Bronson Reed. Es interesante apuntar que si los derrota este próximo domingo 6 de mayo no volverá a encontrarse con ellos, al menos en un tiempo, pues ambos se quedarán en Raw. Pero eso no será nada sencillo pues hablamos de un ex Campeón WWE y una completa bestia en ascenso.

> Austin Theory avisa

Pero el joven luchador no está preocupado, como señalaba recientemente en Raw Talk mientras hablaba con Byron Saxton una vez terminado el programa de la marca roja de esta semana:

«¿Qué se siente para todos los demás que esté en SmackDown? Debe ser muy emocionante contar con el más grande Campeón de Estados Unidos. Y más importante, SmackDown es ahora ‘A Town Down’. Byron, tienes que entender esto. Este campeonato, me lo gané. Y fue en una triple amenaza. Y Bobby Lashley era uno de los tipos que estaba en ese combate. El otro era uno de los mejores campeones de la década pasada, Seth Rollins. Los dos fueron derrotados y aquí estamos ahora. Pero la única diferencia ahora es mira las leyendas a las que he ido dejando por el camino. Y Bronson Reed es una bola de demolición, es un destructor, pero eso no tiene ninguna importancia porque Austin Theory ha demostrado estar por encima de todos. Austin Theory es mejor que todos. Y es así de siemple, porque es ‘All Day'».

¿Crees que Austin Theory retendrá el Campeonato de Estados Unidos WWE en Backlash 2023?