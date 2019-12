WWE Year End Awards: estos fueron los premiados

No sé si la apuesta de FOX por WWE tendrá continuidad a largo plazo, pero de momento, tanta promoción ciertamente está arrojando unas cifras de audiencia bastante discretas respecto a Friday Night SmackDown. Y esta decepción por una nueva era dorada que nunca volverá a ser tal (reportada tras el despido de Eric Bischoff) se evidencia también con los números que cosecha WWE Backstage, programa que ni con la presencia de CM Punk ha logrado despuntar. Y ayer hubo edición de Nochebuena, donde, para intentar atraer miradas, se dieron a conocer los ganadores de los WWE Year End Awards.

► Todos los premios WWE Year End Awards

Momento del Año

Nominados:

– Kofi Kingston ganando el Campeonato WWE en WrestleMania

– Becky Lynch gana el Campeonato Femenil Raw y SmackDown en WrestleMania

– Natalya vs. Lacey Evans, primer combate femenil en Arabia Saudita, durante Crown Jewel

– Braun Strowman carga a Bobby Lashley contra el muro LED

Vencedor:

– Kofi Kingston

Equipo Femenil del Año

Nominadas:

– The Boss ‘N’ Hug Connection

– The IIconics

– The Kabuki Warriors

– Alexa Bliss y Nikki Cross

Vencedoras:

– The Kabuki Warriors

Equipo Masculino del Año

Nominados:

– The Revival

– The New Day

– The O.C.

– The Viking Raiders

Vencedores:

– The New Day

Superestrella Revelación del Año

Nominados:

– Ricochet

– The Viking Raiders

– Nikki Cross

– The Street Profits

Vencedor:

– The Street Profits

Superestrella Femenil del Año

Nominadas:

– Ronda Rousey

– Becky Lynch

– Charlotte Flair

– Bayley

Vencedora:

– Becky Lynch

Superestrella Masculina del Año

Nominados:

– Brock Lesnar

– Kofi Kingston

– Seth Rollins

– Bray Wyatt

Vencedor:

– Bray Wyatt

Sacar demasiadas conclusiones de unos premios entregados por una cadena en la que compararon a Rey Mysterio con Nacho Libre resulta poco más que una pérdida de tiempo. Por otra parte, no hay sorpresas a la vista.

La semana que viene, si están interesados, Renee Young y Cía harán un listado de los cinco mejores combates en WWE del 2019.

https://superluchas.com/los-problemas-de-ranallo-y-miles/