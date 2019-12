Aunque por lo regular hemos hablado que Monday Night Raw ha rotó records de bajas audiencias, nos hemos referido a la era moderna, es decir, de las Monday Night Wars a la fecha. Sin embargo, la más reciente edición del programa alcanzó niveles que no habíamos visto en casi un cuarto de siglo.

Las luchas presentadas fueron:

1- LUCHA CALLEJERA NAVIDEÑA

Kevin Owens venció a Mojo Rawley

2- Bobby Lashley venció a Cedric Alexander

3- Drew McIntyre venció a Zack Ryder

4- Aleister Black venció a Deonn Rusman

5- Buddy Murphy venció a Joeasa

6- Ricochet venció a Tony Nese

7- Charlotte Flair venció a Chelsea Green

8- The O.C. vencieron a The Viking Raiders y Randy Orton

9- Erick Rowan venció a Travis Horn

10- Rusev venció a No Way José

11- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Rey Mysterio retuvo por descalficación ante Seth Rollins

► Rating Raw 23 de diciembre 2019

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 1 millón 835 mil espectadores, con un rating de 0.52. Bajó demasiado, un 10.6% con respecto a los 2 millones 53 mil de la semana pasada, que había sido la audiencia más baja en días no festivos en el historia moderna. Bastó una semana para destrozar ese record negativo.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 1 millón 955 mil (2 millones 204 mil la semana pasada).

(2 millones 204 mil la semana pasada). Segunda hora: 1 millones 864 mil (2 millones 099 mil la semana pasada).

(2 millones 099 mil la semana pasada). Tercera hora: 1 millón 686 mil (1 millón 858 mil la semana pasada).

► Los 10 episodios de Monday Night Raw más vistos de 2019 son:

Raw fue el numero 12 por la noche en audiencia por cable, por segunda semana consecutiva, detrás del Monday Night Football en ESPN, Monday Night Kickoff, SportsCenter, Holiday Baking, Hannity, The Five, Tucker Carlson, Special Report, The Ingraham Angle, FOX and Friends y The Story.

El juego de la NFL entre los Packers y los Vikings encabezó la noche en audiencia con 13 millones 566 mil espectadores, y un rating de 3.58 en el grupo demográfico 18-49. Raw fue numero 5 en el grupo demográfico 18-49 en el Cable Top 150 esta semana, detrás del juego de la NFL, Monday Night Kickoff, SportsCenter y Love & Hip-Hop.