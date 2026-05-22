WWE regresa este viernes 22 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

Trick Williams venció a The Miz (** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2) Carmelo Hayes venció a Ricky Saints (***) Damian Priest venció a Tama Tonga (** 1/2) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron por DQ a Michin y B-Fab (**) Gunther venció a Royce Keys (***)

► Cartelera WWE SmackDown 22 de mayo de 2026

Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga.

Cody Rhodes y Gunther continúan su rivalidad.

Estarán presentes Jade Cargill, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 22 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Rupp Arena, Lexington, Kentucky.