WWE regresa este viernes 22 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.
► El pasado viernes en SmackDown
- Trick Williams venció a The Miz (** 1/2)
- Paige y Brie Bella vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2)
- Carmelo Hayes venció a Ricky Saints (***)
- Damian Priest venció a Tama Tonga (** 1/2)
- Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron por DQ a Michin y B-Fab (**)
- Gunther venció a Royce Keys (***)
► Cartelera WWE SmackDown 22 de mayo de 2026
- Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga.
- Cody Rhodes y Gunther continúan su rivalidad.
- Estarán presentes Jade Cargill, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 22 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rupp Arena, Lexington, Kentucky.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix