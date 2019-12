WWE sigue mostrándonos a Chelsea Green, ¿por alguna razón?

Chelsea Green ha disputado hasta ahora 36 combates en NXT desde su firma con WWE a finales de 2018, pero ninguno ha sido televisado. Lo más cerca que ha estado de la pantalla de la marca amarilla ha sido una ocasión en que disputó una lucha que realizó antes de un programa semanal en marzo de este 2019. También tuvo la ocasión de competir en el Royal Rumble Axxess del pasado enero. A pesar de esto, de la nada, la semana pasada tuvo un encuentro en Monday Night Raw contra Charlotte Flair.

► WWE sigue mostrándonos a Chelsea Green

No nos sorprendería descubrir que Vince McMahon tiene una buena opinión de esta luchadora, que si bien solo tiene cinco años de carrera ha demostrado tener mucho talento. Entre otros títulos, fue Campeona de las Knockouts en Impact Wrestling.

Por eso quizá la eligió a ella para que trabajara en un programa especial en estas fechas. Pero también nos hizo preguntarnos si existe algo más detrás de esta elección. Una pregunta sin respuesta, por el momento. Una pregunta que se hace fuerte cuando descubrimos que Green también luchó anoche antes de Raw durante la filmación del nuevo programa de WWE Main Event.

@ifyouseekcasey Chelsea versus Sarah leads of the show in Hartford tonight! #WWEHartford pic.twitter.com/seNPwOShdL — Kyle Loves Wrestling (@Kyle2009HD) December 31, 2019

No se ha confirmado nada acerca de que Green pueda dar el salto a la marca roja sin haber trabajado en NXT. Sería sorprendente puesto que en una marca como la amarilla podría ofrecer mucho. Pero quizá el mandamás tenga otros planes para ella. Y no sólo tuvo un combate en este show secundario contra Sarah Logan, sino que triunfó. Conocedores, ¿qué opinión tienen de esto?

No queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de la propia Logan, que no levanta cabeza. Suponemos que de estar disponible para luchar Ruby Riott estaría teniendo bastante relevancia, como siempre hasta ahora. Y Liv Morgan acaba de introducirse en la trama más popular de la empresa. En cambio, Logan no termina de arrancar. No sale de Main Event y los eventos no televisados.