Acaba de celebrarse el último Monday Night Raw de 2019, que una vez más volvió a estar protagonizado por el triángulo amoroso que lleva meses ocupando la primera plana en WWE. No fue lo único que ocurrió, también vimos en acción al Campeón de Estados Unidos, Andrade, a Drew McIntyre en un combate en desventaja o a Erick Rowan masacrando a otro luchador local. El próximo programa televisado de la empresa será en 2020, empezando por NXT mañana miércoles 1 de enero y siguiendo por Friday Night SmackDown, el viernes 3 de enero.

Y para todo lo ocurrido tenemos reacciones, las mejores reacciones en Twitter.

► Las mejores reacciones a Raw

Stand Tall on the greatest day of them all #RusevDay — Rusev (@RusevBUL) December 31, 2019

«Pónganse de pie en el mejor día de todos».

«Recuerdo cuando entraba a los estadios en tanque y ahora está saliendo de tartas».

No words … 😑 — Mandy (@WWE_MandyRose) December 31, 2019

«Sin palabras…».

Welp… my mind is blown. — Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) December 31, 2019

«Bueno… mi mente ha explotado».

I know my friend I know 🤯 https://t.co/riAfd8b5ff — Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) December 31, 2019

«Lo sé, amiga, lo sé».

The Greatest Trick the Devil Ever Pulled Was Convincing the World He Didn’t Exist Kiss my ass AJ 😎 — Randy Orton (@RandyOrton) December 31, 2019

«El mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Besa mi trasero, AJ».

«Quiero ver todo esto de nuevo. Ahora mismo. Éxito».

When Sports Entertainment meets trashy romance novels meets Jerry Springer. THAT. WAS. AWESOME.

😂😂😂#Raw@BustedOpenRadio — Bully Ray (@bullyray5150) December 31, 2019

«Cuando el entretenimiento deportivo conoce a las novelas románticas de mala calidad y a Jerry Springer. ESO. FUE. ASOMBROSO».

«Pensé que era encantadora».

I can’t believe that wedding didn’t go as planned. @WWE #RAW — Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE) December 31, 2019

«No puedo creer que la boda no saliera como estaba planeada».

The last #Raw of the decade…I’ve been here for the entire decade…and then some……plenty of highs and lows…you know the story…but I’m #StillHere…and @thecurthawkins & I are #NeverDefeated! pic.twitter.com/U5CzMgALKW — Matt Cardona (@ZackRyder) December 31, 2019

«El último Raw de la década… He estado aquí toda la década… Con muchos altibajos… Conocen la historia… Pero todavía estoy aquí… ¡Y a mí y a Curt Hawkins nunca nos derrotarán!».

«¡LO HIZO EN EL ÚLTIMO RAW DE LA DÉCADA!».

«Me encantaría ver a Charlotte Flair y a Natalya en un combate Iron Man de 60 minutos».

WWE finally giving us the Samoa Joe face run we deserve. #RAW pic.twitter.com/p4RAXHBNSb — Ryan Satin (@ryansatin) December 31, 2019

«Finalmente WWE nos dará la aventura técnica de Samoa Joe que merecemos».

Walking out of the last #raw of the year in a glitter body suit like, see you next decade! #wwe #wweraw #happynewyear @ XL Center https://t.co/VJ1FgFkqzZ — Sarah Schreiber (@sarahschreib) December 31, 2019

«Saliendo de último Raw del año con un traje brillante, ¡los veo la próxima década!».

Conocedores, también queremos conocer sus reacciones después de todo lo ocurrido en el reciente programa de la marca roja, el que ha puesto fin a este 2019.