En cuanto se anunció la boda de Lana con Bobby Lashley supimos que Rusev la iba a estropear de alguna forma. No teníamos tan claro si iba a ser él solo o alguien más aparecería. Eso fue lo que ocurrió, pues Liv Morgan descubrió al mundo lo que estuvo planeando todos estos meses de ausencia, descubrió al mundo su amor por su compañera. Y no debemos olvidar a los ex esposos de la pareja, que también hicieron acto de presencia en WWE para hacer una reclamación. Con todo esto finalizó el último Raw de 2019.

Aunque tenemos que decir que el segmento continuó una vez las cámaras se apagaron, una vez el programa salió del aire. ¿Qué pasó entonces?

► Cuando Raw salió del aire

El luchador búlgaro tomó el pastel nupcial y se lo lanzó a la fanaticada presente en la arena, mientras él comía un poco al mismo tiempo. Estaba muy contento por haber estropeado la boda de su ex esposa. Ella no paraba de gritar: «¡No!» con la cara cubierta del mismo pastel. Rusev entonces anima a la multitud a cantar: «¡Rusev Day! ¡Rusev Day! ¡Rusev Day!» para después dirigirse a Lana.

«Lo siento mucho, pero así es la vida«.

Este comentario enfureció todavía más a la luchadora, que intentó dar una bofetada a su ex esposo. No fue capaz y se quedó sola en el encordado cuando este y Morgan lo abandonaron. Lana procedió entonces a acabar de destrozar el pastel.

De esta forma finalizó el segmento entre las cuatro Superestrellas.

Ahora queda ver cuál es el siguiente episodio de este cuadrado amoroso. Es de suponer que la pareja buscará vengarse de quienes estropearon su ceremonia de casamiento, lo que los conducirá a todos a un combate de duplas mixto en Royal Rumble 2020.