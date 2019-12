En los últimos meses ha habido una cosa que no ha faltado en los programas de Raw. No hablamos del triángulo amoroso de Lana, Rusev y Bobby Lashley, que anoche se transformó en un cuadrado al incluirse a Liv Morgan. Lo hacemos de la presencia de luchadores locales. A veces para enfrentar a los Viking Raiders, otras para hacer lo propio con Erick Rowan, también para sentarse en una mesa con promoción de KFC o para aparecer en cualquier segmento. No hemos dejado de ver a personas desconocidas en los episodios de la marca roja de WWE.

► Desconocidos del último Raw de 2019

Y el de unas horas atrás no fue una excepción. De hecho, fue quizá en el que más caras fuera del elenco de la empresa aparecieron. Ahora, gracias a The Local Competitor, conocemos a quien pertenecen todas y cada una de ellas.

On @WWE RAW Erick Rowan @ERICKROWAN defeated Kip Stevens @franciskipstvns. Kip last competed a month ago on the 11/15 SmackDown Live episode where he teamed with Kevin Tibbs @thekevtibbs against Heavy Machinery. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/r9Q4C7FG2o — The Local Competitor (@LocalCompWWE) December 31, 2019

«Erick Rowan venció En Raw a Kip Stevens. Kip compitió un mes atrás en el Friday Night SmackDown del 15 de noviembre, cuando hizo equipo con Kevin Tibbs contra Heavy Machinery».

«Desde su último combate en WWE, Kip ha aparecido en Victory Pro Wrestling, Dropkick Depression y Create A Pro«.

Who did Andrade @AndradeCienWWE compete against on RAW before he fought Ricochet @KingRicochet in another match? Shawn Donavan @ShawnDonavan01 was the man who was saved by Ricochet. Shawn is the trainer/coach for @WrestlePro. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/zlRSjv4Z0g — The Local Competitor (@LocalCompWWE) December 31, 2019

«¿Contra quién se vio las caras Andrade antes de luchar contra Ricochet en Raw? Shawn Donavan, que tuvo que ser salvado por Ricochet. Shawn es un entrenador de WrestlePro».

«Shawn luchó recientemente en Go Professional Wrestling, PPW, Impact Wrestling, Pro Wrestling Magic y WrestlePro«.

«En el último segmento de Raw de la década y de 2019: ¿Con quienes se habían casado previamente Lana y Bobby Lashley? Eric James/EJ Risk fue el primer marido de Lana. Karissa Rivera fuera la primera mujer de Bobby«.

«Eric James/EJ Risk se convirtió el 20 de diciembre en el Campeón de la Televisión en Create A Pro. Además, fue Campeón VPW, Campeón y Campeón de Parejas del Estado de Nueva York».

Karissa Rivera, a 2nd Generation pro wrestler made several WWE appearances in the past. She appeared on the 3/27/19 @WWENXT episode with Velveteen Dream. She also had a WWE tryout in December 2018. #WWE #RAW #WWERAW #MondayNightRAW #WWENetwork pic.twitter.com/ACb1KzvDRa — The Local Competitor (@LocalCompWWE) December 31, 2019

«Karissa Rivera, una luchadora de segunda generación, hizo múltiples apariciones en WWE en el pasado. Apareció en el episodio de NXT del 27 de marzo con Velveteen Dream. Además realizó una prueba con WWE en diciembre de 2018″.

Karissa also had 2 WWE matches. This year she teamed with Kris Statlander @callmekrisstat on the 4/9 SmackDown episode. They were known as the Brooklyn Belles & they fought the IIconics. Karissa also competed against Lacey Evans @LaceyEvansWWE on the 11/15/18 NXT episode. #WWE pic.twitter.com/NRPC9XFiRj — The Local Competitor (@LocalCompWWE) December 31, 2019