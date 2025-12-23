WWE Raw: Austin Theory y Bronson Reed venciéron a CM Punk y Rey Mysterio

Esta noche, en la más reciente edición de WWE Raw, que duró solo 1 hora y 30 minutos, vimos cómo el Miembro del Salón de la Fama WWE, Rey Mysterio, hizo equipo con el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, para enfrentarse a Austin Theory y «Big» Bronson Reed de The Vision.

La lucha la empezaron Theory y Rey, con Austin dándole puñetazos y un fuerte lazo al cuello y dominando al enmascarado durante varios minutos. Punk luego entró, pero fue recibido con codazos.

► Así fue la derrota de CM Punk y Rey Mysterio en WWE Raw ante The Vision

Theory pateó y dio puños a Rey, quien reaccionó con una patada enzuigiri a lo alto de la cabeza. Punk luego conectó un bulldog sobre Theory y buscó el GTS, pero no pudo conectarlo.

► Momento clave

El final llegó cuando Rey buscó el 619, pero Theory interrumpió golpeando a Punk, que estaba en la ceja del ring. Theory luego recibió el 619 de Mysterio, pero Reed logró romper el toque de espaldas. Poco después, They pateó a Theory, pero este le movió las sogas y le golpeó en la zona íntima con las mismas, para luego conectarle con un Curb Stomp y así obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Punk persiguió a Theory hasta que Bron Breakker lo partió en dos con una spear. Esto no ha acabado aquí.

Bronson Reed y Austin Theory en WWE RAW 22 de diciembre 2025
