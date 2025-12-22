WWE RAW 22 DE DICIEMBRE 2025 .— La semana de Navidad en WWE Raw presentará un interesante mano a mano: Rhea Ripley vs. Asuka. La japonesa libra una guerra con varios frentes, y mientras el viernes la vimos, la lado de Kari Sane —sorteando a quienes las tienen en la mira por ser Campeonas de Parejas WWE—con Ripley sigue en rivalidad constante, en especial porque la semana pasada le arrojó su Green Mist, lo que derivó en este desafío. ¿Terminará con esta lucha el pique que lleva ya varios meses fuera de control? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan.

El Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, hará equipo con Rey Mysterio para enfrentar a The Vision (Austin Theory y Bronson Reed, con Paul Heyman).

En complemento a ese duelo estelar, Bayley se medirá con Roxanne Pérez, una lucha que surge tras un segmentoentre Bayley y Lyra Valkyria.

Además, Je’Von Evans enfrentará a Rayo Americano.

WWE Raw 22 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro