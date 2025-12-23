Kenta Kobashi anuncia Fortune Dream 11

La leyenda viviente Kenta Kobashi dio a conocer la realización de la onceava edición de su función especial «Fortune Dream«.

► Fortune Dream llega a su edición 11

Kobashi anunció que la función «Fortune Dream 11», se llevará a cabo el 16 de abril en el Tokyo Korakuen Hall.

En el anuncio, Kobashi estuvo acompañado por el presidente y director ejecutivo de Tokyo Dome Corporation, Yoshikazu Kitahara. Este evento, producido por Iron Man, conmemora 11 años y medio desde su primera edición en 2014. El evento de este año, se celebrará coincidiendo con el aniversario de la inauguración del Korakuen Hall, su espacio sagrado.

Los luchadores que se reúnen en Fortune Dream ofrecen un combate apasionante, y el apoyo entusiasta de todos en el recinto lo convierte en un lugar vibrante. Eso es lo que yo considero el Sueño de la Fortuna.

Kobashi también reveló que la primera lucha oficializada del evento es una triple amenaza entre la espectacular Sareee contra dos luchadoras por conocer. Sareee competirá por segundo año consecutivo, y Kobashi expresó su confianza y expectativas, diciendo:

Espero que venga como la Sareee de siempre. Está claro que me dará el combate que espero con ansias. Tuvo un combate realmente bueno este año, así que si viene como la Sareee de siempre, no tengo de qué preocuparme. El hecho de que hayamos anunciado a Sareee como luchadora significa que sin alguien así, la diversión y la emoción de la triple amenaza serían escasas. Después de todo, estoy pensando en grandes nombres para sus oponentes.