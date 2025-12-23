Bayley resiste las interferencias y derrota a Roxanne Perez

La división femenil volvió a ofrecer un duelo interesante cuando Bayley se midió a Roxanne Perez. Ambas llegaron acompañadas (Lyra Valkirya y Liv Morgan), anticipando que el combate no se definiría únicamente dentro del ring, sino también por lo que ocurriera en el entorno del cuadrilátero.

El enfrentamiento arrancó con tensión y provocaciones. Perez evitó el primer contacto para burlarse de su rival, pero su exceso de confianza fue castigado de inmediato cuando Bayley respondió con un Bayley-to-Belly que estuvo cerca de cerrar el combate de forma temprana.

Tras refugiarse en ringside junto a Liv Morgan, Perez tomó el control del duelo enfocando su ofensiva en la rodilla izquierda de Bayley. “The Prodigy” castigó sin descanso la extremidad dañada, buscando neutralizar la movilidad de su rival y mantenerla contra las cuerdas durante varios minutos.

La lucha ganó en intensidad con la aparición de Raquel Rodriguez y Lyra Valkyria en ringside. Mientras Raquel intentó influir en el resultado desde el apron, Lyra respondió frenando sus intentos, aunque Liv aprovechó un descuido para lanzar a Valkyria sobre la mesa de comentaristas, cambiando momentáneamente el rumbo del combate.

Bayley pagó cara una distracción al impactar contra un esquinero sin protección, lo que permitió a Perez quedarse a nada de la victoria. Sin embargo, la confusión entre las acompañantes de Roxanne impidió que el árbitro completara la cuenta, manteniendo con vida a la ex campeona.

► Momentos claves

En el tramo final, Lyra regresó a escena con un espectacular diving crossbody desde la mesa de comentaristas sobre Liv Morgan y Raquel Rodriguez, equilibrando nuevamente la balanza. Ese momento fue clave para que Bayley retomara el control y desatara una ofensiva definitiva.

Con una ráfaga de ataques, Bayley logró neutralizar a Roxanne Perez y cerró el combate con un diving elbowdrop preciso, obteniendo la cuenta de tres y una victoria trabajada que reafirma su jerarquía.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Bayley suma una victoria importante y podría incluso optar por alguno de los títulos, mientras que Roxanne Perez deberá replantear su estrategia, especialmente porque terminó muy molesta con Raquel principalmente.