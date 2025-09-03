WWE RAW 8 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE Raw 8 de septiembre 2025
Este lunes 8 de septiembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin. Un episodio pensado para entregar grandes emociones al Universo WWE.

RAW de este lunes llega con altas expectativas. A continuación, repasamos lo más reciente ocurrido en la marca roja y la información práctica para no perderte la transmisión.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Asuka y Kairi Sane vencieron a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (** 1/2)
  2. Finn Bálor venció a Dragon Lee (***)
  3. Penta, Erik e Ivar vencieron a Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller (***)
  4. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante AJ Styles (****)
  5. Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a LA Knight y Jey Uso (***)

► Cartelera WWE RAW 8 de septiembre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 8 de septiembre 2025
WWE Raw 8 de septiembre 2025.

El pasado lunes, el Gerente General de Raw, Adam Pearce anunció que Iyo Sky y Stephanie Vaquer lucharán por el Campeonato Mundial Femenil vacante en Wrestlepalooza, y firmarán el contrato la próxima semana. Roxanne Pérez exigió sin éxito ser añadida a la lucha.

Lyra Valkyria, tras una conversación entre Pearce y Bayley, pidió y obtuvo un combate contra un miembro de Judgment Day para la próxima semana.

Cartel confirmado:

  • Lyra Valkyria vs. Roxanne Pérez o Raquel Rodríguez.
  • Firma de contrato para Wrestlepalooza entre Iyo Sky y Stephanie Vaquer.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 8 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin.

Hora local y plataforma (Raw — 8 sep 2025)
Región / Ciudad Hora local (8 sep 2025) Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo)
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (martes 9 sep) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (martes 9 sep) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
Islas Canarias 01:00 (martes 9 sep) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (martes 9 sep) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (martes 9 sep) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (martes 9 sep) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (martes 9 sep) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Importante: desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.

Consulta siempre la guía local por cambios de última hora o diferencias por decisiones de programación.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos