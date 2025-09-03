WWE RAW 8 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

► El pasado lunes en WWE Raw
- Asuka y Kairi Sane vencieron a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (** 1/2)
- Finn Bálor venció a Dragon Lee (***)
- Penta, Erik e Ivar vencieron a Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller (***)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante AJ Styles (****)
- Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a LA Knight y Jey Uso (***)
► Cartelera WWE RAW 8 de septiembre de 2025
El pasado lunes, el Gerente General de Raw, Adam Pearce anunció que Iyo Sky y Stephanie Vaquer lucharán por el Campeonato Mundial Femenil vacante en Wrestlepalooza, y firmarán el contrato la próxima semana. Roxanne Pérez exigió sin éxito ser añadida a la lucha.
Lyra Valkyria, tras una conversación entre Pearce y Bayley, pidió y obtuvo un combate contra un miembro de Judgment Day para la próxima semana.
Cartel confirmado:
- Lyra Valkyria vs. Roxanne Pérez o Raquel Rodríguez.
- Firma de contrato para Wrestlepalooza entre Iyo Sky y Stephanie Vaquer.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 8 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin.
|Región / Ciudad
|Hora local (8 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (martes 9 sep)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (martes 9 sep)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|01:00 (martes 9 sep)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (martes 9 sep)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (martes 9 sep)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (martes 9 sep)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|10:00 (martes 9 sep)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Importante: desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.